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أمير الباحة يستقبل "الفغم" ونائبه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بن بداح الفغم، ونائبه نايف بن دبيان الحربي.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالفغم ومرافقه متمنيًا لهما زيارة موفقة للمنطقة.

واستعرض الفغم عرضًا تفصيليًّا عن إنجازات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وأبرز الفعاليات والبطولات التي تمت المشاركة فيها.

كما استعرض الفغم إقامة الدورة الأولى للاتحاد في المنطقة واستراتيجيات نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية والتدريب وتطوير أعمال الاتحاد في المنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة أن منطقة الباحة ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقدم الدعم اللازم لذلك، لا سيما أن المنطقة تزخر بمقومات تضاريسية تتناسب مع كافة الألعاب الرياضية، وخصوصًا رياضات التحكم عن بعد، منوهًا إلى الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة أيدها الله لجميع الرياضات بالمملكة وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل لرياضات المنطقة والاستماع إلى توجيهاته فيما يخص أنشطة الاتحاد التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة، وأبرزها المواقع التي يحتاج إليها الاتحاد لممارسة أنشطته في المنطقة.

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أمير الباحة يستقبل "الفغم" ونائبه
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بن بداح الفغم، ونائبه نايف بن دبيان الحربي.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالفغم ومرافقه متمنيًا لهما زيارة موفقة للمنطقة.

واستعرض الفغم عرضًا تفصيليًّا عن إنجازات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وأبرز الفعاليات والبطولات التي تمت المشاركة فيها.

كما استعرض الفغم إقامة الدورة الأولى للاتحاد في المنطقة واستراتيجيات نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية والتدريب وتطوير أعمال الاتحاد في المنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة أن منطقة الباحة ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقدم الدعم اللازم لذلك، لا سيما أن المنطقة تزخر بمقومات تضاريسية تتناسب مع كافة الألعاب الرياضية، وخصوصًا رياضات التحكم عن بعد، منوهًا إلى الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة أيدها الله لجميع الرياضات بالمملكة وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل لرياضات المنطقة والاستماع إلى توجيهاته فيما يخص أنشطة الاتحاد التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة، وأبرزها المواقع التي يحتاج إليها الاتحاد لممارسة أنشطته في المنطقة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
05:17 PM

أمير الباحة يستقبل "الفغم" ونائبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود بن بداح الفغم، ونائبه نايف بن دبيان الحربي.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالفغم ومرافقه متمنيًا لهما زيارة موفقة للمنطقة.

واستعرض الفغم عرضًا تفصيليًّا عن إنجازات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وأبرز الفعاليات والبطولات التي تمت المشاركة فيها.

كما استعرض الفغم إقامة الدورة الأولى للاتحاد في المنطقة واستراتيجيات نشر ثقافة الرياضات اللاسلكية والتدريب وتطوير أعمال الاتحاد في المنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة أن منطقة الباحة ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقدم الدعم اللازم لذلك، لا سيما أن المنطقة تزخر بمقومات تضاريسية تتناسب مع كافة الألعاب الرياضية، وخصوصًا رياضات التحكم عن بعد، منوهًا إلى الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة أيدها الله لجميع الرياضات بالمملكة وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل لرياضات المنطقة والاستماع إلى توجيهاته فيما يخص أنشطة الاتحاد التي ستعود بالنفع على أبناء المنطقة، وأبرزها المواقع التي يحتاج إليها الاتحاد لممارسة أنشطته في المنطقة.

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