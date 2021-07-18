وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية. وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية. وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا. يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الإلكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة، حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.

"الشؤون الإسلامية" توفر خدمة "واي فاي" للحجاج في مسجد نمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-18 وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الإلكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة، حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 02:44 PM

"الشؤون الإسلامية" توفر خدمة "واي فاي" للحجاج في مسجد نمرة ضمن الخدمات التقنية لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية





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وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.

وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الإلكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة، حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.