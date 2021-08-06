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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يوماً 1965 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان وعسير.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يوماً 1965 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان وعسير.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
04:20 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 10 مساجد في 4 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 181 يوماً 1965 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد في منطقة الرياض وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد واحد في كل من منطقتي جازان وعسير.

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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