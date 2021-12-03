عبّر الطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش الذي ظهر في فيديو متداول مع وزير الشؤون الإسلامية، عن بالغ سعادته للكلمات التي تلقاها من الوزير الذي وعده أن يمكنه من إمامة الناس في أعظم مكان في الدنيا. وقال "عاكش" من منطقة جازان بمحافظة ضمد في تصريح خاص لـ"سبق": "درست المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تحفيظ القرآن الكريم بضمد، وأتممت حفظ القرآن الكريم فيهما، بينما درست المرحلة الثانوية في ثانوية ضمد، وحققت ولله الحمد عددًا من الجوائز أبرزها جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز العلمي، وجائزة جازان للتفوق والإبداع، وجائزة إدارة التعليم للتميز". وأضاف: "أدرس الآن في جامعة جازان - كلية الشريعة والقانون، وعُينت إماماً في جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز منذ عام 1441هـ". وعن قصة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قال "عاكش": "تم اختياري للمشاركة في ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بمنطقة جازان، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكنتُ ولله الحمد من افتتح الحفل بكلام الكريم العظيم سبحانه وتعالى، بعد ذلك قابلت الوزير في لقاء عفوي، أثلج صدري بكلماته الرنانة وبنصائحه النيّرة، فكان هذا اللقاء أشبه بلقاء الأب بابنه والمعلم بتلميذه، فجزى الله وزيرنا الحبيب عنا كل خير، وجعلنا عند حسن ظنه ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأن يديم عز ورخاء هذه البلاد العظيمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه". وقدّم "عاكش" شكره وتقديره لصحيفة "سبق" على هذا السبق غير المستغرب عليهم؛ سائلاً الله ولكل من أشاد به ولكل من دعا له التوفيق والسعادة في الدارين. وكان مقطع فيديو متداول ظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يثني ويشيد بالطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش عقب تلاوته لآيات من الذكر الحكيم بصوت جميل في حفل ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بجازان؛ حيث قال له الوزير: "أنا لك عندي وعد إذا استمريت على هذه القراءة لأخليك تؤم أعظم مكان في الدنيا".

طالب جازان يكشف قصة لقائه وزير الشؤون الإسلامية وحلم الإمامة في أعظم بقعة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-12-03 عبّر الطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش الذي ظهر في فيديو متداول مع وزير الشؤون الإسلامية، عن بالغ سعادته للكلمات التي تلقاها من الوزير الذي وعده أن يمكنه من إمامة الناس في أعظم مكان في الدنيا.



وقال "عاكش" من منطقة جازان بمحافظة ضمد في تصريح خاص لـ"سبق": "درست المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تحفيظ القرآن الكريم بضمد، وأتممت حفظ القرآن الكريم فيهما، بينما درست المرحلة الثانوية في ثانوية ضمد، وحققت ولله الحمد عددًا من الجوائز أبرزها جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز العلمي، وجائزة جازان للتفوق والإبداع، وجائزة إدارة التعليم للتميز".



وأضاف: "أدرس الآن في جامعة جازان - كلية الشريعة والقانون، وعُينت إماماً في جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز منذ عام 1441هـ".



وعن قصة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قال "عاكش": "تم اختياري للمشاركة في ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بمنطقة جازان، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكنتُ ولله الحمد من افتتح الحفل بكلام الكريم العظيم سبحانه وتعالى، بعد ذلك قابلت الوزير في لقاء عفوي، أثلج صدري بكلماته الرنانة وبنصائحه النيّرة، فكان هذا اللقاء أشبه بلقاء الأب بابنه والمعلم بتلميذه، فجزى الله وزيرنا الحبيب عنا كل خير، وجعلنا عند حسن ظنه ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأن يديم عز ورخاء هذه البلاد العظيمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه".



وقدّم "عاكش" شكره وتقديره لصحيفة "سبق" على هذا السبق غير المستغرب عليهم؛ سائلاً الله ولكل من أشاد به ولكل من دعا له التوفيق والسعادة في الدارين.



وكان مقطع فيديو متداول ظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يثني ويشيد بالطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش عقب تلاوته لآيات من الذكر الحكيم بصوت جميل في حفل ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بجازان؛ حيث قال له الوزير: "أنا لك عندي وعد إذا استمريت على هذه القراءة لأخليك تؤم أعظم مكان في الدنيا".

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 09:36 PM

اخر تعديل 04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 11:05 AM

طالب جازان يكشف قصة لقائه وزير الشؤون الإسلامية وحلم الإمامة في أعظم بقعة بعد وعد تلقاه منه في ملتقى الأمن الفكري الأول





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عبّر الطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش الذي ظهر في فيديو متداول مع وزير الشؤون الإسلامية، عن بالغ سعادته للكلمات التي تلقاها من الوزير الذي وعده أن يمكنه من إمامة الناس في أعظم مكان في الدنيا.



وقال "عاكش" من منطقة جازان بمحافظة ضمد في تصريح خاص لـ"سبق": "درست المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في تحفيظ القرآن الكريم بضمد، وأتممت حفظ القرآن الكريم فيهما، بينما درست المرحلة الثانوية في ثانوية ضمد، وحققت ولله الحمد عددًا من الجوائز أبرزها جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للتميز العلمي، وجائزة جازان للتفوق والإبداع، وجائزة إدارة التعليم للتميز".



وأضاف: "أدرس الآن في جامعة جازان - كلية الشريعة والقانون، وعُينت إماماً في جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز منذ عام 1441هـ".



وعن قصة الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مع وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قال "عاكش": "تم اختياري للمشاركة في ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بمنطقة جازان، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وكنتُ ولله الحمد من افتتح الحفل بكلام الكريم العظيم سبحانه وتعالى، بعد ذلك قابلت الوزير في لقاء عفوي، أثلج صدري بكلماته الرنانة وبنصائحه النيّرة، فكان هذا اللقاء أشبه بلقاء الأب بابنه والمعلم بتلميذه، فجزى الله وزيرنا الحبيب عنا كل خير، وجعلنا عند حسن ظنه ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأن يديم عز ورخاء هذه البلاد العظيمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه".



وقدّم "عاكش" شكره وتقديره لصحيفة "سبق" على هذا السبق غير المستغرب عليهم؛ سائلاً الله ولكل من أشاد به ولكل من دعا له التوفيق والسعادة في الدارين.



وكان مقطع فيديو متداول ظهر فيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، يثني ويشيد بالطالب نواف بن عبدالرحمن عاكش عقب تلاوته لآيات من الذكر الحكيم بصوت جميل في حفل ملتقى الأمن الفكري الأول الذي أقيم بجازان؛ حيث قال له الوزير: "أنا لك عندي وعد إذا استمريت على هذه القراءة لأخليك تؤم أعظم مكان في الدنيا".