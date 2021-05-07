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80 ألف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية "أجياد" للدعوة بمنطقة الحرم

في أكثر من 100 منشط دعوي وتضمنت كلمات رمضانية ومحاضرات "عن بعد"

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد في مكة المكرمة بمنطقة الحرم، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخامس والعشرين؛ أكثر من 80 ألف مستفيد، شملت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات عن بُعد، ومسابقات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا وتوزيع مصاحف بلغات متعددة.

وقال نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري لـ"سبق": إن "البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرعها في منطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة".

وأضاف "الجفري" أن "برنامج الكلمات الوعظية أقيم في أربعة جوامع محيطة بمنطقة الحرم المكي؛ وهي: جامع البغدادي، وجامع الكنكار، وجامع الكعكي، وجامع الأمير متعب، بمدة لا تتجاوز عشر دقائق بناء على توجيهات الوزارة، كما قدمت الجمعية دروسًا علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات الإعلامية".


وأشار إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تمحورت حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، وعن الصلاة، وشرح لبعض الكتب العلمية.

وفي ختام تصريحه رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيهاته السديدة لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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80 ألف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية "أجياد" للدعوة بمنطقة الحرم
سبق

بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد في مكة المكرمة بمنطقة الحرم، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخامس والعشرين؛ أكثر من 80 ألف مستفيد، شملت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات عن بُعد، ومسابقات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا وتوزيع مصاحف بلغات متعددة.

وقال نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري لـ"سبق": إن "البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرعها في منطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة".

وأضاف "الجفري" أن "برنامج الكلمات الوعظية أقيم في أربعة جوامع محيطة بمنطقة الحرم المكي؛ وهي: جامع البغدادي، وجامع الكنكار، وجامع الكعكي، وجامع الأمير متعب، بمدة لا تتجاوز عشر دقائق بناء على توجيهات الوزارة، كما قدمت الجمعية دروسًا علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات الإعلامية".


وأشار إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تمحورت حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، وعن الصلاة، وشرح لبعض الكتب العلمية.

وفي ختام تصريحه رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيهاته السديدة لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
05:53 PM

80 ألف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية "أجياد" للدعوة بمنطقة الحرم

في أكثر من 100 منشط دعوي وتضمنت كلمات رمضانية ومحاضرات "عن بعد"

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عبدالله العنزي - الرياض
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بلغ عدد المستفيدين من البرامج الدعوية الرمضانية التي قدمتها جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد في مكة المكرمة بمنطقة الحرم، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخامس والعشرين؛ أكثر من 80 ألف مستفيد، شملت كلمات وعظية رمضانية، ومحاضرات عن بُعد، ومسابقات إلكترونية، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية بمشاركة نحو 60 متطوعًا وتوزيع مصاحف بلغات متعددة.

وقال نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري لـ"سبق": إن "البرامج الدعوية الرمضانية تأتي بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرعها في منطقة مكة المكرمة، وشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة الرسميين بالوزارة".

وأضاف "الجفري" أن "برنامج الكلمات الوعظية أقيم في أربعة جوامع محيطة بمنطقة الحرم المكي؛ وهي: جامع البغدادي، وجامع الكنكار، وجامع الكعكي، وجامع الأمير متعب، بمدة لا تتجاوز عشر دقائق بناء على توجيهات الوزارة، كما قدمت الجمعية دروسًا علمية ومحاضرات إيمانية عن بعد، إضافة إلى تقديم العديد من المبادرات الإعلامية".


وأشار إلى أن عناوين البرامج والكلمات والدروس تمحورت حول شهر رمضان وعلاقته بالقرآن وتعزيز الأمن الفكري، وعن الصلاة، وشرح لبعض الكتب العلمية.

وفي ختام تصريحه رفع "الجفري" الشكر الجزيل لولاة الأمر -أيدهم الله- على اهتمامهم ودعمهم لنشر الإسلام الوسطي، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على توجيهاته السديدة لتقديم البرامج الدعوية وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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