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ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالحضارة السعودية

مغردون يتفاعلون: هنا قصة رؤية جديدة خيرها يعم المملكة

عبّرت ‏الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، عن إعجابها بالثقافة السعودية، وطالبت عبر حسابها على "تويتر" بأن يشاركها متابعوها بأي معلومة جديدة عن السعودية، وكتبت: "من المملكة العربية ⁧السعودية⁩ ومن مدينة ⁧الرياض⁩ تحديدًا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركوني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين.. إليكم الخط".

شارك التغريدة أكثر من 400 شخص عبروا من خلالها عن ترحيبهم بها وبالمبادرة التي أطلقتها، وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به السعودية من عادات وتقاليد أصيلة، ومواقف سجلتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكتبت نورة العنزي: ⁩"ستكون هناك رحلات من الرياض إلى مطار خليج نيوم، نسعد بوجودك.. فالمستقبل هناك يحكي عن قصة رؤية جديدة لتبوك نيوم، تمتد لمملكة الخير".

فيما غردت نجلاء المطيري: "مرحبًا بك سيدة أليسون، نورتِ الرياض والسعودية، أتمنى أن تزوري كل مناطق المملكة لأن كل منطقة تختلف عن الأخرى، إقامة سعيدة".

أما "عبد الرحمن"، فوصف لها السعودية وكتب: "بلد جميل، بل هي البلد الوحيد الذي يمثل العالم القديم والجديد‏ بتراثها وحضاراتها القديمة.. وحاضرها. ‏وهي موطن الإنسان الأول. أي موطن. أبونا آدم وأُمّنا حوّاء".

وكتب طارق محمد : "مرحبًا بك أليسون كنغ، تسرنا زيارتك للسعودية حيث تنوع الثقافات باختلاف المناطق (المنطقة الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية أو الحجاز، والمنطقة الوسطى أو نجد) وأيضًا تختلف فيها الطبيعة الجغرافية، وكل منطقة تمتاز بجمال مختلف".

أمل عبد الله الزهراني فكتب : "أهلاً بك أليسون في السعودية .. السعودية أرض الحضارات العريقة ومنبع الإسلام .. وأرض مليئة بالخير في باطنها بالبترول والمعادن النفيسة، وعلى سطحها بإنسانها الذي لا يقل قيمة عما بباطنها. نتمنى لكِ إقامة سعيدة وممتعة".

https://twitter.com/alysonkinguk/status/1145647904360718338?s=21

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالحضارة السعودية
سبق

عبّرت ‏الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، عن إعجابها بالثقافة السعودية، وطالبت عبر حسابها على "تويتر" بأن يشاركها متابعوها بأي معلومة جديدة عن السعودية، وكتبت: "من المملكة العربية ⁧السعودية⁩ ومن مدينة ⁧الرياض⁩ تحديدًا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركوني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين.. إليكم الخط".

شارك التغريدة أكثر من 400 شخص عبروا من خلالها عن ترحيبهم بها وبالمبادرة التي أطلقتها، وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به السعودية من عادات وتقاليد أصيلة، ومواقف سجلتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكتبت نورة العنزي: ⁩"ستكون هناك رحلات من الرياض إلى مطار خليج نيوم، نسعد بوجودك.. فالمستقبل هناك يحكي عن قصة رؤية جديدة لتبوك نيوم، تمتد لمملكة الخير".

فيما غردت نجلاء المطيري: "مرحبًا بك سيدة أليسون، نورتِ الرياض والسعودية، أتمنى أن تزوري كل مناطق المملكة لأن كل منطقة تختلف عن الأخرى، إقامة سعيدة".

أما "عبد الرحمن"، فوصف لها السعودية وكتب: "بلد جميل، بل هي البلد الوحيد الذي يمثل العالم القديم والجديد‏ بتراثها وحضاراتها القديمة.. وحاضرها. ‏وهي موطن الإنسان الأول. أي موطن. أبونا آدم وأُمّنا حوّاء".

وكتب طارق محمد : "مرحبًا بك أليسون كنغ، تسرنا زيارتك للسعودية حيث تنوع الثقافات باختلاف المناطق (المنطقة الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية أو الحجاز، والمنطقة الوسطى أو نجد) وأيضًا تختلف فيها الطبيعة الجغرافية، وكل منطقة تمتاز بجمال مختلف".

أمل عبد الله الزهراني فكتب : "أهلاً بك أليسون في السعودية .. السعودية أرض الحضارات العريقة ومنبع الإسلام .. وأرض مليئة بالخير في باطنها بالبترول والمعادن النفيسة، وعلى سطحها بإنسانها الذي لا يقل قيمة عما بباطنها. نتمنى لكِ إقامة سعيدة وممتعة".

https://twitter.com/alysonkinguk/status/1145647904360718338?s=21

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:24 PM

ناطقة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تشيد بالحضارة السعودية

مغردون يتفاعلون: هنا قصة رؤية جديدة خيرها يعم المملكة

A A A
خلود غنام - الرياض
7
1,967

عبّرت ‏الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كنغ، عن إعجابها بالثقافة السعودية، وطالبت عبر حسابها على "تويتر" بأن يشاركها متابعوها بأي معلومة جديدة عن السعودية، وكتبت: "من المملكة العربية ⁧السعودية⁩ ومن مدينة ⁧الرياض⁩ تحديدًا حيث تمتزج العراقة والحداثة بشكل جميل.. أتمنى من متابعي من السعودية أن يشاركوني بمعلومة عن المملكة يودّون أن أعرفها وأن يعرفها باقي المتابعين.. إليكم الخط".

شارك التغريدة أكثر من 400 شخص عبروا من خلالها عن ترحيبهم بها وبالمبادرة التي أطلقتها، وشاركوا بعبارات وصفت أبرز ما تميزت به السعودية من عادات وتقاليد أصيلة، ومواقف سجلتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وكتبت نورة العنزي: ⁩"ستكون هناك رحلات من الرياض إلى مطار خليج نيوم، نسعد بوجودك.. فالمستقبل هناك يحكي عن قصة رؤية جديدة لتبوك نيوم، تمتد لمملكة الخير".

فيما غردت نجلاء المطيري: "مرحبًا بك سيدة أليسون، نورتِ الرياض والسعودية، أتمنى أن تزوري كل مناطق المملكة لأن كل منطقة تختلف عن الأخرى، إقامة سعيدة".

أما "عبد الرحمن"، فوصف لها السعودية وكتب: "بلد جميل، بل هي البلد الوحيد الذي يمثل العالم القديم والجديد‏ بتراثها وحضاراتها القديمة.. وحاضرها. ‏وهي موطن الإنسان الأول. أي موطن. أبونا آدم وأُمّنا حوّاء".

وكتب طارق محمد : "مرحبًا بك أليسون كنغ، تسرنا زيارتك للسعودية حيث تنوع الثقافات باختلاف المناطق (المنطقة الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية أو الحجاز، والمنطقة الوسطى أو نجد) وأيضًا تختلف فيها الطبيعة الجغرافية، وكل منطقة تمتاز بجمال مختلف".

أمل عبد الله الزهراني فكتب : "أهلاً بك أليسون في السعودية .. السعودية أرض الحضارات العريقة ومنبع الإسلام .. وأرض مليئة بالخير في باطنها بالبترول والمعادن النفيسة، وعلى سطحها بإنسانها الذي لا يقل قيمة عما بباطنها. نتمنى لكِ إقامة سعيدة وممتعة".

https://twitter.com/alysonkinguk/status/1145647904360718338?s=21

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