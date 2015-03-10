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مقتل 43 شخصاً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

في واحدة من أكثر الهجمات الدموية منذ العام الماضي

لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.


وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".

وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.

بوركينا فاسو هجوم مسلح

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 43 شخصاً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو
سبق

لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.


وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".

وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
11:46 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:37 AM

مقتل 43 شخصاً في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

في واحدة من أكثر الهجمات الدموية منذ العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي 43 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون شمالي بوركينا فاسو، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ العام الماضي.


وقالت الحكومة في بيان اليوم " إن الهجوم الذي وقع أمس استهدف قريتين في المنطقة الشمالية بالقرب من الحدود مع مالي".

وتشهد بوركينا فاسو موجة من العنف المتصاعد تسببت في مقتل المئات، وأجبرت نحو مليون شخص على النزوح من منازلهم، وحوَّل أغلب شمال البلاد إلى منطقة خارج نطاق الحكم والقانون على مدى العامين الماضيين.

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