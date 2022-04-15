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"القريع" ببني مالك تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة

سجّل مركز القريع ببني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، أول حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا‬ الجديد (كوفيد19)، وهي لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة اليوم في مركز القريع لمواطن ثلاثيني قدم من عمله بمكة المكرمة لمنزله بمركز القريع التابع لمحافظة ميسان، بعد أن شعر بأعراض وراجع مستشفى القريع وعُملت له الفحوصات، طلب منه العزل، ولم يخرج من منزله نهائيًّا.

وكان المستشفى يتواصل معه باستمرار للتأكد من عزله؛ حيث التزم بالعزل المنزلي. ليتضح بعدها أن الفحوصات التي أٌجريت له إيجابية وتبيّنت إصابته بفيروس "كورونا" ليتمّ التنسيق مع مجمع الملك فيصل الطبي، وتمت إحالته للعزل بالمجمع وحالته الطبية مستقرة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القريع" ببني مالك تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

سجّل مركز القريع ببني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، أول حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا‬ الجديد (كوفيد19)، وهي لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة اليوم في مركز القريع لمواطن ثلاثيني قدم من عمله بمكة المكرمة لمنزله بمركز القريع التابع لمحافظة ميسان، بعد أن شعر بأعراض وراجع مستشفى القريع وعُملت له الفحوصات، طلب منه العزل، ولم يخرج من منزله نهائيًّا.

وكان المستشفى يتواصل معه باستمرار للتأكد من عزله؛ حيث التزم بالعزل المنزلي. ليتضح بعدها أن الفحوصات التي أٌجريت له إيجابية وتبيّنت إصابته بفيروس "كورونا" ليتمّ التنسيق مع مجمع الملك فيصل الطبي، وتمت إحالته للعزل بالمجمع وحالته الطبية مستقرة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:41 PM

"القريع" ببني مالك تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة

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سعود الدعجاني - الطائف
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سجّل مركز القريع ببني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، أول حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا‬ الجديد (كوفيد19)، وهي لمواطن ثلاثيني كان قادمًا من عمله بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الحالة المسجلة اليوم في مركز القريع لمواطن ثلاثيني قدم من عمله بمكة المكرمة لمنزله بمركز القريع التابع لمحافظة ميسان، بعد أن شعر بأعراض وراجع مستشفى القريع وعُملت له الفحوصات، طلب منه العزل، ولم يخرج من منزله نهائيًّا.

وكان المستشفى يتواصل معه باستمرار للتأكد من عزله؛ حيث التزم بالعزل المنزلي. ليتضح بعدها أن الفحوصات التي أٌجريت له إيجابية وتبيّنت إصابته بفيروس "كورونا" ليتمّ التنسيق مع مجمع الملك فيصل الطبي، وتمت إحالته للعزل بالمجمع وحالته الطبية مستقرة.

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