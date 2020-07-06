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"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار

بين مطرقة الأسعار وسندان التجار

في زمن أزمة كورونا والقرارات الاقتصادية الصعبة، يؤيد الكاتب الصحفي حمود أبوطالب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، خاصةً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، لكنه في المقابل، يطالب الجهات الرسمية بحماية المواطن المستهلك بكل ما أوتيت من صلاحيات، وتواجد أجهزة الدولة في الميدان لردع التجار.

لا بد من ترشيد الاستهلاك

وفي مقاله "مرحلة حماية المستهلك" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبوطالب": "يتحدث الكثير عن ضرورة تأقلم المستهلك مع المرحلة الراهنة.. ومن ضروب التأقلم الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك فيما هو ضروري والتوقف عن الهدر الكبير الذي تمارسه بعض الأسر، خصوصاً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، وهذا مطلب منطقي يجب الالتزام به في كل الظروف وليس في الأزمات فقط".

مسؤولية أجهزة الدولة

ويتوجه الكاتب إلى أجهزة الدولة وهو يقول: "لكن في المقابل، وتبعاً لهذه المرحلة الجديدة فإن الجهات الرسمية ذات العلاقة عليها مسؤوليات كبيرة ومناط بها واجبات مهمة يجب ألا يكون فيها أي قدر من التهاون والتراخي والتسامح. فقد كان ممكناً في السابق التغاضي عن زيادة بسيطة في سعر سلعة أو مواصفات جودة في أخرى، ولا بد من حماية المجتمع بشكل قوي من استغلال التجار، ولا بد من تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بالأسعار".

حماية المستهلك بكل قوة

يؤكد "أبوطالب" أننا في مرحلة حماية المستهلك ويقول: "هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة حماية المستهلك بكل ما أوتيت أجهزة الدولة المعنية من صلاحيات، وإذا كانت بعض الأنظمة في هذا الخصوص ما زالت “رخوة” فلا بد من تغييرها بما يكفل ردع المتلاعبين وحماية المستهلكين، كما لا يجب تحميل المستهلك وحده اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها، إذ لا بد أن تكون الجهات الرقابية موجودة في الميدان بشكل مستمر كقوة حماية وردع يضع لها التجار ألف حساب، وإلا فإن المستهلك سيستمر ضحية بين مطرقة الأسعار وسندان التجار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار
سبق

في زمن أزمة كورونا والقرارات الاقتصادية الصعبة، يؤيد الكاتب الصحفي حمود أبوطالب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، خاصةً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، لكنه في المقابل، يطالب الجهات الرسمية بحماية المواطن المستهلك بكل ما أوتيت من صلاحيات، وتواجد أجهزة الدولة في الميدان لردع التجار.

لا بد من ترشيد الاستهلاك

وفي مقاله "مرحلة حماية المستهلك" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبوطالب": "يتحدث الكثير عن ضرورة تأقلم المستهلك مع المرحلة الراهنة.. ومن ضروب التأقلم الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك فيما هو ضروري والتوقف عن الهدر الكبير الذي تمارسه بعض الأسر، خصوصاً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، وهذا مطلب منطقي يجب الالتزام به في كل الظروف وليس في الأزمات فقط".

مسؤولية أجهزة الدولة

ويتوجه الكاتب إلى أجهزة الدولة وهو يقول: "لكن في المقابل، وتبعاً لهذه المرحلة الجديدة فإن الجهات الرسمية ذات العلاقة عليها مسؤوليات كبيرة ومناط بها واجبات مهمة يجب ألا يكون فيها أي قدر من التهاون والتراخي والتسامح. فقد كان ممكناً في السابق التغاضي عن زيادة بسيطة في سعر سلعة أو مواصفات جودة في أخرى، ولا بد من حماية المجتمع بشكل قوي من استغلال التجار، ولا بد من تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بالأسعار".

حماية المستهلك بكل قوة

يؤكد "أبوطالب" أننا في مرحلة حماية المستهلك ويقول: "هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة حماية المستهلك بكل ما أوتيت أجهزة الدولة المعنية من صلاحيات، وإذا كانت بعض الأنظمة في هذا الخصوص ما زالت “رخوة” فلا بد من تغييرها بما يكفل ردع المتلاعبين وحماية المستهلكين، كما لا يجب تحميل المستهلك وحده اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها، إذ لا بد أن تكون الجهات الرقابية موجودة في الميدان بشكل مستمر كقوة حماية وردع يضع لها التجار ألف حساب، وإلا فإن المستهلك سيستمر ضحية بين مطرقة الأسعار وسندان التجار".

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
05:00 PM

"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار

بين مطرقة الأسعار وسندان التجار

A A A
أيمن حسن - الرياض
17
1,978

في زمن أزمة كورونا والقرارات الاقتصادية الصعبة، يؤيد الكاتب الصحفي حمود أبوطالب الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، خاصةً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، لكنه في المقابل، يطالب الجهات الرسمية بحماية المواطن المستهلك بكل ما أوتيت من صلاحيات، وتواجد أجهزة الدولة في الميدان لردع التجار.

لا بد من ترشيد الاستهلاك

وفي مقاله "مرحلة حماية المستهلك" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبوطالب": "يتحدث الكثير عن ضرورة تأقلم المستهلك مع المرحلة الراهنة.. ومن ضروب التأقلم الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك فيما هو ضروري والتوقف عن الهدر الكبير الذي تمارسه بعض الأسر، خصوصاً في الأطعمة والمشروبات والمستلزمات المنزلية، وهذا مطلب منطقي يجب الالتزام به في كل الظروف وليس في الأزمات فقط".

مسؤولية أجهزة الدولة

ويتوجه الكاتب إلى أجهزة الدولة وهو يقول: "لكن في المقابل، وتبعاً لهذه المرحلة الجديدة فإن الجهات الرسمية ذات العلاقة عليها مسؤوليات كبيرة ومناط بها واجبات مهمة يجب ألا يكون فيها أي قدر من التهاون والتراخي والتسامح. فقد كان ممكناً في السابق التغاضي عن زيادة بسيطة في سعر سلعة أو مواصفات جودة في أخرى، ولا بد من حماية المجتمع بشكل قوي من استغلال التجار، ولا بد من تغليظ العقوبات على كل من يتلاعب بالأسعار".

حماية المستهلك بكل قوة

يؤكد "أبوطالب" أننا في مرحلة حماية المستهلك ويقول: "هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة حماية المستهلك بكل ما أوتيت أجهزة الدولة المعنية من صلاحيات، وإذا كانت بعض الأنظمة في هذا الخصوص ما زالت “رخوة” فلا بد من تغييرها بما يكفل ردع المتلاعبين وحماية المستهلكين، كما لا يجب تحميل المستهلك وحده اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها، إذ لا بد أن تكون الجهات الرقابية موجودة في الميدان بشكل مستمر كقوة حماية وردع يضع لها التجار ألف حساب، وإلا فإن المستهلك سيستمر ضحية بين مطرقة الأسعار وسندان التجار".

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