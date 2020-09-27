بدأ الخريف والليل مساوٍ للنهار.. "الحصيني": هذا الموعد الأفضل للهطولات

قال: حصة كل منهما 12 ساعة ثم يبدأ طول الليل يأخذ بالزيادة مقابل النهار

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين هو بداية فصل الخريف؛ حيث سيتساوى طول فترتَي الليل والنهار في المملكة ودول الخليج العربي، وحصة كل من الليل والنهار (12) ساعة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ثم يبدأ طول الليل يأخذ بالزيادة على حساب النهار".

وتابع: #الوسم -أفضل وقت لسقوط الأمطار- في 1443/3/10هـ، أيامه 52 يوماً.