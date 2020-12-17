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الترجي خامس العالم بسداسية في شباك السد

أنهى الترجي التونسي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بفوز كبير وتاريخي 6 - 2 على السد القطري اليوم الثلاثاء بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) للاعب حمدو الهوني وثنائية للاعب أنيس البدري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وحسم الترجي المباراة بشكل شبه تام في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 4 - 1 كما شهد هذا الشوط طرد اللاعب عبد الكريم حسن في الدقيقة 24.

وسجل حمدو الهوني هدفين للترجي في الدقيقتين السابعة و42 وأحرز أنيس البدري الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و26 من ضربة جزاء فيما سجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السد في هذا الشوط من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، قلص حسن الهيدوس الفارق بتسجيل الهدف الثاني للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحرز الهوني هدفه الثالث (هاتريك) وهو الخامس للترجي في الدقيقة 74 فيما اختتم سامح الدربالي التسجيل في المباراة بالهدف السادس للترجي في الدقيقة 86.

الترجي التونسي بطولة كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الترجي خامس العالم بسداسية في شباك السد
سبق

أنهى الترجي التونسي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بفوز كبير وتاريخي 6 - 2 على السد القطري اليوم الثلاثاء بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) للاعب حمدو الهوني وثنائية للاعب أنيس البدري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وحسم الترجي المباراة بشكل شبه تام في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 4 - 1 كما شهد هذا الشوط طرد اللاعب عبد الكريم حسن في الدقيقة 24.

وسجل حمدو الهوني هدفين للترجي في الدقيقتين السابعة و42 وأحرز أنيس البدري الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و26 من ضربة جزاء فيما سجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السد في هذا الشوط من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، قلص حسن الهيدوس الفارق بتسجيل الهدف الثاني للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحرز الهوني هدفه الثالث (هاتريك) وهو الخامس للترجي في الدقيقة 74 فيما اختتم سامح الدربالي التسجيل في المباراة بالهدف السادس للترجي في الدقيقة 86.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:16 PM

الترجي خامس العالم بسداسية في شباك السد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الترجي التونسي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر بفوز كبير وتاريخي 6 - 2 على السد القطري اليوم الثلاثاء بفضل ثلاثة أهداف (هاتريك) للاعب حمدو الهوني وثنائية للاعب أنيس البدري في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وحسم الترجي المباراة بشكل شبه تام في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 4 - 1 كما شهد هذا الشوط طرد اللاعب عبد الكريم حسن في الدقيقة 24.

وسجل حمدو الهوني هدفين للترجي في الدقيقتين السابعة و42 وأحرز أنيس البدري الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و26 من ضربة جزاء فيما سجل الجزائري بغداد بونجاح هدف السد في هذا الشوط من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، قلص حسن الهيدوس الفارق بتسجيل الهدف الثاني للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 49 قبل أن يحرز الهوني هدفه الثالث (هاتريك) وهو الخامس للترجي في الدقيقة 74 فيما اختتم سامح الدربالي التسجيل في المباراة بالهدف السادس للترجي في الدقيقة 86.

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