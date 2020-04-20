مدير جامعة طيبة يكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة

دعمًا لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا

أصدر مدير جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، قرارًا بتكليف جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكليات الصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي، بالعمل في مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وحسب ما تقتضيه الحاجة.

وقال الدكتور "السراني" إن هذا القرار يأتي ضمن مبادرات الجامعة في دعم جهود الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن المبادرة بالتنسيق مع الشؤون الصحية، لتوحيد تلك الجهود في مساهمة الأطباء بالكليات الصحية للعمل في المستشفيات.

وأضاف "السراني" أن الجامعة تسخر كل إمكانياتها العلمية والبشرية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة الفيروس.

وأشاد بالقرارات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- والإجراءات المعلنة من وزارة الصحة التي كان لها أثر بالغ في الحد من انتشار كورونا.