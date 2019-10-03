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"الحميدان" يدشن اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في دورتها الثالثة، والذي نظمته الجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للجائزة وعدد كبير من عمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالات الجائزة المختلفة.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة، مهيباً بالطلاب والطالبات بالاشتراك في كافة مجالاتها للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات في محافظة جدة.

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"الحميدان" يدشن اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة
سبق

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في دورتها الثالثة، والذي نظمته الجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للجائزة وعدد كبير من عمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالات الجائزة المختلفة.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة، مهيباً بالطلاب والطالبات بالاشتراك في كافة مجالاتها للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات في محافظة جدة.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:29 PM

"الحميدان" يدشن اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع في دورتها الثالثة، والذي نظمته الجامعة بقاعة الجوهرة بالفيصلية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية العليا للجائزة وعدد كبير من عمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات والمهتمين بمجالات الجائزة المختلفة.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اعتزاز الجامعة بهذه الجائزة، مهيباً بالطلاب والطالبات بالاشتراك في كافة مجالاتها للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات في محافظة جدة.

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