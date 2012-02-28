مكة.. حملة الفجر تُطيح بـ240 مخالفاً لنظاميْ العمل والإقامة

شَمِلت عدة أحياء ويجري التنسيق لإحالتهم لمركز الإيواء بالشميسي

نفّذت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، حملةً أمنية، أمس الثلاثاء بعد منتصف الليل، وحتى فجر اليوم؛ استمراراً للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وشملت الحملة أحياء: المنصور والهنداوية بالعاصمة المقدسة، وأسفرت عن القبض على ما يزيد على 240 مخالفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم؛ تمهيداً لإرسالهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

شارك في الحملة قوة من المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومندوبون من الجهات الحكومية الأخرى، وتمت بإشراف ومتابعة من مدير شرطة العاصمة المقدسة.