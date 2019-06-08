أمطار جازان تقطع التيار الكهربائي عن منازل في "العارضة"

المواطنون يطالبون بإيجاد حلول للانقطاعات التي تتكرر

تسببت الأمطار التي هطلت اليوم على عدد من المحافظات بجازان في قطع التيار الكهربائي عن بعض المشتركين بالعارضة شرق المنطقة.

وطالب مواطنون مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء بإيجاد حلول للانقطاعات المتكررة التي تحدث بفعل الأمطار، موضحين أن بعض القرى التي انقطع عنها التيار لم تستمر الأمطار فيها سوى أقل من نصف ساعة.

وتشهد أجزاء كبيرة من منطقة جازان حاليًا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات الجنوبية والوسطى، بعدما شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية فيما يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مواقع أخرى.

وقد نبهت "الأرصاد" إلى أن منطقة عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية من المتوقع أن تتعرض لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ بمكة المكرّمة في 11:00 صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً.