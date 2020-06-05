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شرطة الرياض : توقيف شخصين روجّا لبيع العملات المزيفة.. ضبط بحوزتهما نصف مليون دولار مزورة

"مواطن ومقيم أردني الجنسية" في العقد الرابع من العمر

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما "مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر".

وقال المتحدث: تم ضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي.

وأضاف: تقرر توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض جرائم التزييف والتزوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض : توقيف شخصين روجّا لبيع العملات المزيفة.. ضبط بحوزتهما نصف مليون دولار مزورة
سبق

أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما "مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر".

وقال المتحدث: تم ضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي.

وأضاف: تقرر توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:37 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:06 PM

شرطة الرياض : توقيف شخصين روجّا لبيع العملات المزيفة.. ضبط بحوزتهما نصف مليون دولار مزورة

"مواطن ومقيم أردني الجنسية" في العقد الرابع من العمر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما "مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر".

وقال المتحدث: تم ضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي.

وأضاف: تقرر توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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