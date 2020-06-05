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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

قطر: تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الحالات النشطة 24511 وحصيلة الوفيات 49

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفيات، ليصل إجمالي الحالات النشطة الحالية إلى 24511، وحصيلة الوفيات 49 وفاة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1467 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 40935.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و4 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفيات، ليصل إجمالي الحالات النشطة الحالية إلى 24511، وحصيلة الوفيات 49 وفاة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1467 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 40935.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
03:09 PM

قطر: تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و4 حالات وفاة

إجمالي الحالات النشطة 24511 وحصيلة الوفيات 49

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1754 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفيات، ليصل إجمالي الحالات النشطة الحالية إلى 24511، وحصيلة الوفيات 49 وفاة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1467 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 40935.

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