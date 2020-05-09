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تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 18819.

وقالت "الصحة القطرية": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 حالة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 4096، وعدد حالات الشفاء 129، ليبلغ إجمالي المتعافين 2499.

فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 18819.

وقالت "الصحة القطرية": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 حالة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 4096، وعدد حالات الشفاء 129، ليبلغ إجمالي المتعافين 2499.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:40 PM

تسجيل 1130 إصابة جديدة.. قطر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 19 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 18819.

وقالت "الصحة القطرية": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 حالة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 4096، وعدد حالات الشفاء 129، ليبلغ إجمالي المتعافين 2499.

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