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"المركزي السعودي" يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرخص لها لتقديم الخدمة 14 شركة

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيصَ لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة "الحلول الشاملة المالية"؛ لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبَل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.

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"المركزي السعودي" يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات
سبق

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيصَ لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة "الحلول الشاملة المالية"؛ لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبَل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
12:10 PM

"المركزي السعودي" يعلن الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات

ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرخص لها لتقديم الخدمة 14 شركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البنك المركزي السعودي الترخيصَ لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة "الحلول الشاملة المالية"؛ لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبَل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.

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