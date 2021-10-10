النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيسبوك" تحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها

طالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أيّ أدوات تتفاعل مع منصاتها

أصدرت شركة "فيسبوك" الأمريكية قراراً بحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن فيسبوك قررت حجب حساب مبرمج طوّر أداة يمكنها أن تلغي متابعة كافة الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.

واتهم المبرمج لويس باركلي؛ فيسبوك بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.

ووصف باركلي؛ أداته بأنها يحتاج إليها كثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من كافة المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها فيما بعد كما يشاؤون.

وقال باركلي: "ما زلت أتذكر الشعور بإلغاء متابعة كل شيء للمرة الأولى. كان الأمر شبه معجزة. لم أفقد شيئاً، حيث لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة".

وتابع بقوله "أكسبتني تلك الأداة قدراً هائلاً من التحكم. لم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل موجز لا نهائي من المحتوى. انخفض الوقت الذي أمضيته على فيسبوك بشكل كبير. بين عشية وضحاها، أصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة".

ولكن يبدو أن تلك الأمور هي ما أصابت فيسبوك بالانزعاج من باركلي؛ ودفعتها إلى حجب حسابه وعدم نشره تلك الأداة على نطاق واسع للمستخدمين، حتى لا تنهار أرباحها الهائلة الناجمة عن إدمان الأشخاص منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأشار باركلي؛ إلى أن فيسبوك قامت بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم، وطالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أي أدوات تتفاعل مع منصاتها مرة أخرى.

ووصف المبرمج الأمر بأنه تعنت غير مقبول، خاصة أن أداته كانت تستخدم من قِبل الجامعة السويسرية في نيوشاتيل، لدراسة تأثير موجز الأخبار على سعادة الناس.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"فيسبوك" تحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها
سبق

أصدرت شركة "فيسبوك" الأمريكية قراراً بحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن فيسبوك قررت حجب حساب مبرمج طوّر أداة يمكنها أن تلغي متابعة كافة الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.

واتهم المبرمج لويس باركلي؛ فيسبوك بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.

ووصف باركلي؛ أداته بأنها يحتاج إليها كثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من كافة المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها فيما بعد كما يشاؤون.

وقال باركلي: "ما زلت أتذكر الشعور بإلغاء متابعة كل شيء للمرة الأولى. كان الأمر شبه معجزة. لم أفقد شيئاً، حيث لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة".

وتابع بقوله "أكسبتني تلك الأداة قدراً هائلاً من التحكم. لم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل موجز لا نهائي من المحتوى. انخفض الوقت الذي أمضيته على فيسبوك بشكل كبير. بين عشية وضحاها، أصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة".

ولكن يبدو أن تلك الأمور هي ما أصابت فيسبوك بالانزعاج من باركلي؛ ودفعتها إلى حجب حسابه وعدم نشره تلك الأداة على نطاق واسع للمستخدمين، حتى لا تنهار أرباحها الهائلة الناجمة عن إدمان الأشخاص منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأشار باركلي؛ إلى أن فيسبوك قامت بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم، وطالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أي أدوات تتفاعل مع منصاتها مرة أخرى.

ووصف المبرمج الأمر بأنه تعنت غير مقبول، خاصة أن أداته كانت تستخدم من قِبل الجامعة السويسرية في نيوشاتيل، لدراسة تأثير موجز الأخبار على سعادة الناس.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:14 AM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
11:17 AM

"فيسبوك" تحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها

طالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أيّ أدوات تتفاعل مع منصاتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
365

أصدرت شركة "فيسبوك" الأمريكية قراراً بحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن فيسبوك قررت حجب حساب مبرمج طوّر أداة يمكنها أن تلغي متابعة كافة الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.

واتهم المبرمج لويس باركلي؛ فيسبوك بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.

ووصف باركلي؛ أداته بأنها يحتاج إليها كثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من كافة المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها فيما بعد كما يشاؤون.

وقال باركلي: "ما زلت أتذكر الشعور بإلغاء متابعة كل شيء للمرة الأولى. كان الأمر شبه معجزة. لم أفقد شيئاً، حيث لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة".

وتابع بقوله "أكسبتني تلك الأداة قدراً هائلاً من التحكم. لم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل موجز لا نهائي من المحتوى. انخفض الوقت الذي أمضيته على فيسبوك بشكل كبير. بين عشية وضحاها، أصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة".

ولكن يبدو أن تلك الأمور هي ما أصابت فيسبوك بالانزعاج من باركلي؛ ودفعتها إلى حجب حسابه وعدم نشره تلك الأداة على نطاق واسع للمستخدمين، حتى لا تنهار أرباحها الهائلة الناجمة عن إدمان الأشخاص منصاتها للتواصل الاجتماعي.

وأشار باركلي؛ إلى أن فيسبوك قامت بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم، وطالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أي أدوات تتفاعل مع منصاتها مرة أخرى.

ووصف المبرمج الأمر بأنه تعنت غير مقبول، خاصة أن أداته كانت تستخدم من قِبل الجامعة السويسرية في نيوشاتيل، لدراسة تأثير موجز الأخبار على سعادة الناس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,376
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,010
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,559

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة