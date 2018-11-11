النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكان ريان جدة يشكون من عدم توفر الخدمات الأساسية

قالوا: نعاني من مخلفات العمائر.. ونطالب الأمين بزيارة الحي

شكا سكان حي الريان بمخطط السلطان سابقاً والواقع شمال شرق محافظة جدة، من مخلفات العمائر من البناء التي تقبع بداخل الحي على الأراضي الفارغة، وعدم سفلتة الشوارع الداخلية والمؤدية لمداخل الحي، وعدم وجود مساحات كافية وواسعة للأراضي المخصصة للحدائق، وعدم توفير الخدمات الأساسية.

وطالبوا مسؤولي بلدي جدة بزيارة الحي لرصد المخالفات ورفعها للجهات المختصة، وطالب سكان الحي بمساواتهم بسكان الحي المجاورين في الخدمات المقدمة؛ حيث يعاني الحي من قلة المساجد؛ إذ لا يوجد إلا مسجدان فقط، و٧ مصليات صغيرة عبارة عن بركسات تم وضعها على جزء من الأراضي المخصصة للحدائق، ولا يوجد تصريف لمياه المجاري والصرف الصحي، كما يعاني الحي من عدم وجود شبكة مياه التحلية، ولا توجد مدارس ولا مركز صحي لسكان الحي.

وشكا السكان من وجود سكن للعزاب وللعمالة لعدد من الشركات؛ وهذا ما يزعجهم، كما لا توجد أرصفة بالحي لتنظيم حركة السير على مداخل ومخارج الحي، ولم تتم إنارة الشارع الرئيس المؤدي لمدخل الحي من الجهة الجنوبية رغم وجود عدد قليل من أعمدة الإنارة التي لا تعمل، وطالبوا أمين جدة بزيارة الحي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان ريان جدة يشكون من عدم توفر الخدمات الأساسية
سبق

شكا سكان حي الريان بمخطط السلطان سابقاً والواقع شمال شرق محافظة جدة، من مخلفات العمائر من البناء التي تقبع بداخل الحي على الأراضي الفارغة، وعدم سفلتة الشوارع الداخلية والمؤدية لمداخل الحي، وعدم وجود مساحات كافية وواسعة للأراضي المخصصة للحدائق، وعدم توفير الخدمات الأساسية.

وطالبوا مسؤولي بلدي جدة بزيارة الحي لرصد المخالفات ورفعها للجهات المختصة، وطالب سكان الحي بمساواتهم بسكان الحي المجاورين في الخدمات المقدمة؛ حيث يعاني الحي من قلة المساجد؛ إذ لا يوجد إلا مسجدان فقط، و٧ مصليات صغيرة عبارة عن بركسات تم وضعها على جزء من الأراضي المخصصة للحدائق، ولا يوجد تصريف لمياه المجاري والصرف الصحي، كما يعاني الحي من عدم وجود شبكة مياه التحلية، ولا توجد مدارس ولا مركز صحي لسكان الحي.

وشكا السكان من وجود سكن للعزاب وللعمالة لعدد من الشركات؛ وهذا ما يزعجهم، كما لا توجد أرصفة بالحي لتنظيم حركة السير على مداخل ومخارج الحي، ولم تتم إنارة الشارع الرئيس المؤدي لمدخل الحي من الجهة الجنوبية رغم وجود عدد قليل من أعمدة الإنارة التي لا تعمل، وطالبوا أمين جدة بزيارة الحي.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:29 PM

سكان ريان جدة يشكون من عدم توفر الخدمات الأساسية

قالوا: نعاني من مخلفات العمائر.. ونطالب الأمين بزيارة الحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
133

شكا سكان حي الريان بمخطط السلطان سابقاً والواقع شمال شرق محافظة جدة، من مخلفات العمائر من البناء التي تقبع بداخل الحي على الأراضي الفارغة، وعدم سفلتة الشوارع الداخلية والمؤدية لمداخل الحي، وعدم وجود مساحات كافية وواسعة للأراضي المخصصة للحدائق، وعدم توفير الخدمات الأساسية.

وطالبوا مسؤولي بلدي جدة بزيارة الحي لرصد المخالفات ورفعها للجهات المختصة، وطالب سكان الحي بمساواتهم بسكان الحي المجاورين في الخدمات المقدمة؛ حيث يعاني الحي من قلة المساجد؛ إذ لا يوجد إلا مسجدان فقط، و٧ مصليات صغيرة عبارة عن بركسات تم وضعها على جزء من الأراضي المخصصة للحدائق، ولا يوجد تصريف لمياه المجاري والصرف الصحي، كما يعاني الحي من عدم وجود شبكة مياه التحلية، ولا توجد مدارس ولا مركز صحي لسكان الحي.

وشكا السكان من وجود سكن للعزاب وللعمالة لعدد من الشركات؛ وهذا ما يزعجهم، كما لا توجد أرصفة بالحي لتنظيم حركة السير على مداخل ومخارج الحي، ولم تتم إنارة الشارع الرئيس المؤدي لمدخل الحي من الجهة الجنوبية رغم وجود عدد قليل من أعمدة الإنارة التي لا تعمل، وطالبوا أمين جدة بزيارة الحي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,702
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,159
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,293

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة