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"جوازات الرياض": العمل مستمر خلال إجازة عيد الفطر

لإنهاء الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال "الهباس": يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأضاف: جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأردف: شعبة جوازات الرمال العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

وتابع: شعبة جوازات النقل العام العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

وقال "الهباس": شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا "الهباس" جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوازات الرياض": العمل مستمر خلال إجازة عيد الفطر
سبق

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال "الهباس": يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأضاف: جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأردف: شعبة جوازات الرمال العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

وتابع: شعبة جوازات النقل العام العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

وقال "الهباس": شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا "الهباس" جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:54 PM

"جوازات الرياض": العمل مستمر خلال إجازة عيد الفطر

لإنهاء الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها

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أحمد البراهيم - الرياض
0
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أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال "الهباس": يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأضاف: جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأردف: شعبة جوازات الرمال العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

وتابع: شعبة جوازات النقل العام العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

وقال "الهباس": شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا "الهباس" جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، أبشر أعمال، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.

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