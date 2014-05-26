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الأمن البيئي يضبط مخالفاً بالرياض يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

من الجنسية الباكستانية وخضع للإجراءات النظامية من الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفاً لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.

وحثّ "المالكي"؛ الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي يضبط مخالفاً بالرياض يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفاً لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.

وحثّ "المالكي"؛ الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
01:33 PM

الأمن البيئي يضبط مخالفاً بالرياض يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

من الجنسية الباكستانية وخضع للإجراءات النظامية من الجهات المعنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفاً لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تمّ ضبط جرافة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المعنية.

وحثّ "المالكي"؛ الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

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