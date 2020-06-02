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الربيعة: السعودية ستقدِّم الدعم الكامل لليمن

داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المالية

ثمَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد – 19) دول العالم كافة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع للدعم والرعاية. معربًا عن سعادته باستضافة السعودية أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة.

وأبان أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا، وما صاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم.

وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا، والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).

وقدم معاليه الشكر للأمم المتحدة وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.

وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك -من جانبه- شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر.

وأعلن لوكوك جمع مليار و35 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده معالي الدكتور عبدالله الربيعة، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة: السعودية ستقدِّم الدعم الكامل لليمن
سبق

ثمَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد – 19) دول العالم كافة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع للدعم والرعاية. معربًا عن سعادته باستضافة السعودية أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة.

وأبان أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا، وما صاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم.

وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا، والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).

وقدم معاليه الشكر للأمم المتحدة وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.

وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك -من جانبه- شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر.

وأعلن لوكوك جمع مليار و35 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده معالي الدكتور عبدالله الربيعة، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض اليوم.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:29 PM

الربيعة: السعودية ستقدِّم الدعم الكامل لليمن

داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ثمَّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد – 19) دول العالم كافة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع للدعم والرعاية. معربًا عن سعادته باستضافة السعودية أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة.

وأبان أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا، وما صاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم.

وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا، والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).

وقدم معاليه الشكر للأمم المتحدة وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.

وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك -من جانبه- شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر.

وأعلن لوكوك جمع مليار و35 مليون دولار أمريكي من الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستمرة في دعم الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده معالي الدكتور عبدالله الربيعة، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، عقب اختتام أعمال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض اليوم.

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