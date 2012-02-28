وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ألغى زيارته إلى الهند المقررة خلال الأسبوع الجاري، وسيتوجه إلى لندن للقاء نظيره السعودي خالد الفالح؛ ما يعتبر خطوة مهمة في المشاورات المستمرة بين الطرفين على مدار الأشهر الأخيرة. وأضافت المصادر بأن الصفقة المفترضة تتيح للشركات الأمريكية بناء مفاعلات نووية في السعودية، مؤكدة أن البيت الأبيض ينظر بجدية للسماح للسعوديين بتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم في تطوير برنامجهم النووي السلمي.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات ستنطلق بحضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة المقبل.

تفتتح الولايات المتحدة مفاوضاتها مع السعودية لعقد صفقة خاصة بشأن اتفاق نووي، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.

"النووي السعودي" ينطلق من لندن يوم الجمعة المقبل خالد علي سبق 2018-02-27

تفتتح الولايات المتحدة مفاوضاتها مع السعودية لعقد صفقة خاصة بشأن اتفاق نووي، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات ستنطلق بحضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة المقبل. وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ألغى زيارته إلى الهند المقررة خلال الأسبوع الجاري، وسيتوجه إلى لندن للقاء نظيره السعودي خالد الفالح؛ ما يعتبر خطوة مهمة في المشاورات المستمرة بين الطرفين على مدار الأشهر الأخيرة.



وأضافت المصادر بأن الصفقة المفترضة تتيح للشركات الأمريكية بناء مفاعلات نووية في السعودية، مؤكدة أن البيت الأبيض ينظر بجدية للسماح للسعوديين بتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم في تطوير برنامجهم النووي السلمي.



27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 11:50 PM

"النووي السعودي" ينطلق من لندن يوم الجمعة المقبل الصفقة تتيح لشركات أمريكية بناء مفاعلات في المملكة





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تفتتح الولايات المتحدة مفاوضاتها مع السعودية لعقد صفقة خاصة بشأن اتفاق نووي، وفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض.



وأكد المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضات ستنطلق بحضور وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ألغى زيارته إلى الهند المقررة خلال الأسبوع الجاري، وسيتوجه إلى لندن للقاء نظيره السعودي خالد الفالح؛ ما يعتبر خطوة مهمة في المشاورات المستمرة بين الطرفين على مدار الأشهر الأخيرة.



وأضافت المصادر بأن الصفقة المفترضة تتيح للشركات الأمريكية بناء مفاعلات نووية في السعودية، مؤكدة أن البيت الأبيض ينظر بجدية للسماح للسعوديين بتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم في تطوير برنامجهم النووي السلمي.

