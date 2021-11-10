النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

التقديم إلكترونيًّا للحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي أو الإلكترونيات أو الاتصالات

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات؛ وذلك حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًّا أو كليًّا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، دبلوم المعاهد الأهلية)؛ بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.
وأكد المهندس الغامدي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم الذي يستمر حتى 11 ربيع الثاني من الشهر الجاري من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎
سبق

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات؛ وذلك حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًّا أو كليًّا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، دبلوم المعاهد الأهلية)؛ بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.
وأكد المهندس الغامدي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم الذي يستمر حتى 11 ربيع الثاني من الشهر الجاري من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
11:52 AM

فتح باب القبول ببرنامج البكالوريوس في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎

التقديم إلكترونيًّا للحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي أو الإلكترونيات أو الاتصالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,220

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس التقني الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي، ودبلوم الإلكترونيات، ودبلوم الاتصالات؛ وذلك حتى تاريخ 11 /4/ 1443هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن القبول في البكالوريوس الصباحي يخضع لعدة معايير؛ بينما يتم قبول المتدربين المتفرغين جزئيًّا أو كليًّا في البكالوريوس المسائي والحاصلين على أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم كليات الاتصالات ودبلوم الكليات التقنية أو ما يعادله في التخصصات المذكورة، دبلوم المعاهد الأهلية)؛ بشرط ألا يكون قد تم قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.
وأكد المهندس الغامدي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم الذي يستمر حتى 11 ربيع الثاني من الشهر الجاري من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,071
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,189

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة