إيران: 2987 إصابة جديدة و138 وفاة بكورونا خلال يوم

عدد المتعافين من الفيروس يبلغ 15473 شخصاً حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 138 وفاة، ونحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق "روسيا اليوم".

وأكّدت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت بهذه الوفيات الجديدة 3036 شخصاً.

كما سجلت في إيران خلال آخر 24 ساعة 2987 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين، إلى 47593 شخصاً لا يزال 3871 منهم في حالة حرجة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 15473 شخصاً.