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واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بتحركات فورية للتجاوب مع المتظاهرين

"بومبيو" أبدى أسفه لعدد القتلى

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء) أن وزير الخارجية مايك بومبيو، طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية باتخاذ تحركات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين.

وذكرت "أورتاجوس" أن "بومبيو" أبدى أسفه لعدد القتلى من المحتجين في الحملة التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص محتجين اثنين في مدينة الناصرية أمس، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 300.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بتحركات فورية للتجاوب مع المتظاهرين
سبق

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء) أن وزير الخارجية مايك بومبيو، طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية باتخاذ تحركات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين.

وذكرت "أورتاجوس" أن "بومبيو" أبدى أسفه لعدد القتلى من المحتجين في الحملة التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص محتجين اثنين في مدينة الناصرية أمس، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 300.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:12 PM

واشنطن تطالب "عبدالمهدي" بتحركات فورية للتجاوب مع المتظاهرين

"بومبيو" أبدى أسفه لعدد القتلى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم (الثلاثاء) أن وزير الخارجية مايك بومبيو، طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في مكالمة هاتفية باتخاذ تحركات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين.

وذكرت "أورتاجوس" أن "بومبيو" أبدى أسفه لعدد القتلى من المحتجين في الحملة التي تشنها الحكومة ضد المتظاهرين، وفقاً لـ"رويترز".

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص محتجين اثنين في مدينة الناصرية أمس، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 300.

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