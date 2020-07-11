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"جامعة نجران" تقدم خدمة "استفسار عن القبول" لكافة شرائح المجتمع

ضمن خدماتها الإلكترونية التي بلغت 75 خدمة متنوعة لتوفير الوقت

أضافت جامعة نجران -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- خدمة "استفسار عن القبول" التفاعلية مع جميع شرائح المجتمع؛ لتضاف إلى قائمة خدماتها الإلكترونية، والتي بلغت 75 خدمة إلكترونية متنوعة، تهدف إلى خدمة طلابها وطالباتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد وتقديم المرونة في التعامل وإنهاء الإجراءات التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن هذه الخدمة التفاعلية يتمكّن من خلالها المستفيد من الحصول على الإجابات الخاصة بالقبول الجامعي.

وبيّن الدكتور العمري خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على الصفحة الرئيسة لبوابة النظام الأكاديمي واختيار "استفسار عن قبول"، بعد ذلك اختيار نوع الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق أي مستندات يرغب في إضافتها مقدم الطلب؛ حيث ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الطلب؛ لمتابعته.

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"جامعة نجران" تقدم خدمة "استفسار عن القبول" لكافة شرائح المجتمع
سبق

أضافت جامعة نجران -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- خدمة "استفسار عن القبول" التفاعلية مع جميع شرائح المجتمع؛ لتضاف إلى قائمة خدماتها الإلكترونية، والتي بلغت 75 خدمة إلكترونية متنوعة، تهدف إلى خدمة طلابها وطالباتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد وتقديم المرونة في التعامل وإنهاء الإجراءات التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن هذه الخدمة التفاعلية يتمكّن من خلالها المستفيد من الحصول على الإجابات الخاصة بالقبول الجامعي.

وبيّن الدكتور العمري خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على الصفحة الرئيسة لبوابة النظام الأكاديمي واختيار "استفسار عن قبول"، بعد ذلك اختيار نوع الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق أي مستندات يرغب في إضافتها مقدم الطلب؛ حيث ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الطلب؛ لمتابعته.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:51 AM

"جامعة نجران" تقدم خدمة "استفسار عن القبول" لكافة شرائح المجتمع

ضمن خدماتها الإلكترونية التي بلغت 75 خدمة متنوعة لتوفير الوقت

A A A
هادي آل كليب - نجران
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أضافت جامعة نجران -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- خدمة "استفسار عن القبول" التفاعلية مع جميع شرائح المجتمع؛ لتضاف إلى قائمة خدماتها الإلكترونية، والتي بلغت 75 خدمة إلكترونية متنوعة، تهدف إلى خدمة طلابها وطالباتها وتوفير الكثير من الوقت والجهد وتقديم المرونة في التعامل وإنهاء الإجراءات التي يحتاجونها خلال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن هذه الخدمة التفاعلية يتمكّن من خلالها المستفيد من الحصول على الإجابات الخاصة بالقبول الجامعي.

وبيّن الدكتور العمري خطوات الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على الصفحة الرئيسة لبوابة النظام الأكاديمي واختيار "استفسار عن قبول"، بعد ذلك اختيار نوع الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق أي مستندات يرغب في إضافتها مقدم الطلب؛ حيث ستصله رسالة عبر البريد الإلكتروني برقم الطلب؛ لمتابعته.

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