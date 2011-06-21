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أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

عفراء الدايل: جمع ١٦ ألف وحدة دم خلال عام

اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".⁩

وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.

وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول
سبق

اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".⁩

وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.

وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
05:14 PM

أكثر من 600 متبرع بالدم في 5 أيام بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول

عفراء الدايل: جمع ١٦ ألف وحدة دم خلال عام

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عبدالله السالم - الدمام
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اختتمت، الخميس الماضي، حملة التبرع بالدم التي نفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة"، تزامنًا مع "اليوم العالمي للتبرع بالدم".⁩

وقال رئيس المختبرات وبنك الدم بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة عفراء الدايل: إن الحملة التي تم تنفيذها على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس الماضي في مبنى رقم 100 بتخصصي الدمام ومجمع الظهران مول، شهدت تبرع 607 متبرعين بالدم من أصل 737 زائرًا، من بينهم 216 متبرعًا من أصل 250 زائرًا لمبنى رقم 100، و391 متبرعًا من أصل 487 زائرًا للحملة في مجمع الظهران مول.

وأضافت الدكتورة عفراء الدايل: أن هناك حاجةً لنشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز الجانب الإنساني بين أفراد المجتمع لأهمية تغطية حاجة المرضى من الدم والصفائح الدموية.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي جمع ١٦ ألف وحدة دم، وكان لدينا أيضًا ٢٠٠٠ متبرع بالصفائح، متمنية زيادة هذه الأعداد خلال العام الجاري، لتغطية حاجة المرضى بشكل كامل.

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