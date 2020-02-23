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الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا"

الوزارة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا، وعدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور: إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا، وتَبَيّنت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي، وسيبقون بداخله لمدة أسبوع؛ حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.

ودعت "الصحة" إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتكرار غسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد مدينة أريحا

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الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا، وعدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور: إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا، وتَبَيّنت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي، وسيبقون بداخله لمدة أسبوع؛ حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.

ودعت "الصحة" إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتكرار غسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
12:56 PM

الصحة الفلسطينية تكشف نتائج تحليل عمال مطعم ارتاده مصابون بـ"كورونا"

الوزارة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انتهاء الفحوص اللازمة لعدد من عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون المصابون بفيروس "كورونا" في مدينة أريحا، وعدد من الأماكن الفلسطينية الأخرى.

وقال الناطق باسم الوزارة، طريف عاشور: إنه تم فحص عدد من العمال في أحد المطاعم في أريحا، وتَبَيّنت النتائج "سلبية"، يعني لا توجد إصابة بفيروس كورونا.

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف عاشور أنه تم نقل العمال إلى الحجر الصحي، وسيبقون بداخله لمدة أسبوع؛ حفاظًا على سلامتهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ في فلسطين نتيجة الأخبار الواردة بإصابة 9 مواطنين كوريين بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى فلسطين للقيام بجولة سياحية في البلاد.

ودعت "الصحة" إلى أن يقوم كل شخص بأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتكرار غسيل الأيدي، والتوجه للطبيب مباشرة في حال الشعور بأي من أعراض الفيروس الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن إيجاد لقاح مضاد له.

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