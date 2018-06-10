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بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام

مزارع إندونيسي اكتشف مكانه بالصدفة فأبلغ عنه السلطات

أنقذت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي، مواطنًّا بريطانيًا عَلِق 6 أيام في خزان ماء عُمقه 4 أمتار خلال هربه من كلب.

وانتشل فريق من المسعفين جايكوب روبرتس البالغ 29 عامًا من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية قد أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فِرَق الإغاثة؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهًا لإطعام بقراته". ونُقِل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.

وتعرّض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كليًّا. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة. وقال المسؤول في الشرطة "أغوستينوس سويا": "كان مصابًا وبدا أنه فقد من وزنه".

جزيرة بالي مواطنًّا بريطانيًا

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بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام
سبق

أنقذت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي، مواطنًّا بريطانيًا عَلِق 6 أيام في خزان ماء عُمقه 4 أمتار خلال هربه من كلب.

وانتشل فريق من المسعفين جايكوب روبرتس البالغ 29 عامًا من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية قد أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فِرَق الإغاثة؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهًا لإطعام بقراته". ونُقِل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.

وتعرّض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كليًّا. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة. وقال المسؤول في الشرطة "أغوستينوس سويا": "كان مصابًا وبدا أنه فقد من وزنه".

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:04 PM

بريطاني يقفز في خزان ماء هربًا من كلب فيعلق فيه 6 أيام

مزارع إندونيسي اكتشف مكانه بالصدفة فأبلغ عنه السلطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,226

أنقذت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي، مواطنًّا بريطانيًا عَلِق 6 أيام في خزان ماء عُمقه 4 أمتار خلال هربه من كلب.

وانتشل فريق من المسعفين جايكوب روبرتس البالغ 29 عامًا من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية قد أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فِرَق الإغاثة؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهًا لإطعام بقراته". ونُقِل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.

وتعرّض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كليًّا. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة. وقال المسؤول في الشرطة "أغوستينوس سويا": "كان مصابًا وبدا أنه فقد من وزنه".

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