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تطوير آلية القروض.. "الشورى" يبحث زيادة فاعلية "صندوق التنمية الصناعية"

فرص وإنجازات وتحديات ناقشتها لجنة الاقتصاد في اجتماع عبر اتصال مرئي

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس ‎الشورى، في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقريرَ السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وبحثت اللجنة -خلال اجتماعها- ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الصندوق، وما تحقق خلال عام التقرير من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز العوائق أمام أدائه.

واستعرضت اللجنة ما قدّمه الصندوق من مبادرات وفرص لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والدور الذي أداه خلال العام 2019م؛ في إطار دعم تطوير الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وما قدمه الصندوق من قروض مالية للمشاريع الصناعية ونموها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة سواء قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة.

وبحث الاجتماع أهمية زيادة فاعلية الصندوق في التمويل من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى، ودعم الصناعة بالمناطق لتتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض؛ سواء كان في عدد المشاريع أو نوعها، مع تطوير آليات تقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق، وأهمية تطوير محتواها، وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيه، ودعم تطوير المشاريع الصناعية والمبادرات الاستراتيجية من أجل بناء بيئة صناعية من شأنها تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، ودور المنصة فيما ستتيحه من دعم لأصحاب القرار في القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح وتقارير الأداء السنوي للجهات ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطوير آلية القروض.. "الشورى" يبحث زيادة فاعلية "صندوق التنمية الصناعية"
سبق

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس ‎الشورى، في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقريرَ السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وبحثت اللجنة -خلال اجتماعها- ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الصندوق، وما تحقق خلال عام التقرير من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز العوائق أمام أدائه.

واستعرضت اللجنة ما قدّمه الصندوق من مبادرات وفرص لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والدور الذي أداه خلال العام 2019م؛ في إطار دعم تطوير الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وما قدمه الصندوق من قروض مالية للمشاريع الصناعية ونموها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة سواء قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة.

وبحث الاجتماع أهمية زيادة فاعلية الصندوق في التمويل من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى، ودعم الصناعة بالمناطق لتتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض؛ سواء كان في عدد المشاريع أو نوعها، مع تطوير آليات تقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق، وأهمية تطوير محتواها، وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيه، ودعم تطوير المشاريع الصناعية والمبادرات الاستراتيجية من أجل بناء بيئة صناعية من شأنها تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، ودور المنصة فيما ستتيحه من دعم لأصحاب القرار في القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح وتقارير الأداء السنوي للجهات ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
01:44 PM

تطوير آلية القروض.. "الشورى" يبحث زيادة فاعلية "صندوق التنمية الصناعية"

فرص وإنجازات وتحديات ناقشتها لجنة الاقتصاد في اجتماع عبر اتصال مرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس ‎الشورى، في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقريرَ السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وبحثت اللجنة -خلال اجتماعها- ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الصندوق، وما تحقق خلال عام التقرير من إنجازات لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز العوائق أمام أدائه.

واستعرضت اللجنة ما قدّمه الصندوق من مبادرات وفرص لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والدور الذي أداه خلال العام 2019م؛ في إطار دعم تطوير الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها بشكل عام، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بشكل خاص، وما قدمه الصندوق من قروض مالية للمشاريع الصناعية ونموها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة سواء قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة.

وبحث الاجتماع أهمية زيادة فاعلية الصندوق في التمويل من خلال تطوير الآليات المتعلقة بالموافقة على القروض من جهة والصرف عليها من جهة أخرى، ودعم الصناعة بالمناطق لتتناسب مع النمو المستمر في عملية الإقراض؛ سواء كان في عدد المشاريع أو نوعها، مع تطوير آليات تقييم الإنجازات لكل عام مقارنة بالعام السابق بشكل مفصل للقطاع الصناعي.

وناقش الاجتماع منصة المعلومات الصناعية التي يعمل عليها الصندوق، وأهمية تطوير محتواها، وإتاحتها للمساهمة في دعم الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة التنافسية فيه، ودعم تطوير المشاريع الصناعية والمبادرات الاستراتيجية من أجل بناء بيئة صناعية من شأنها تذليل كل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، ودور المنصة فيما ستتيحه من دعم لأصحاب القرار في القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح وتقارير الأداء السنوي للجهات ذات العلاقة بمجال الاقتصاد والطاقة.

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