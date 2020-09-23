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مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

"علام": يجب استمرار التنسيق "المصري السعودي" ضد الإرهاب

أعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وقال في بيان اليوم: العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعباً، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

بدوره، هنّأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونوه، في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90
سبق

أعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وقال في بيان اليوم: العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعباً، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

بدوره، هنّأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونوه، في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:48 PM

مفتي مصر وشيخ الأزهر يهنئان القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

"علام": يجب استمرار التنسيق "المصري السعودي" ضد الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعرب مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام عن أصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وقال في بيان اليوم: العلاقات الأخوية التي تربط شعبي مصر والمملكة ضاربة في أعماق التاريخ، ويشهد بها القاصي والداني، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتكاتف بين البلدين قيادةً وحكومة وشعباً، لاستئصال جذور الإرهاب البغيض، وجماعاته المقيتة، والدول الداعمة له التي تسعى إلى نشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

ودعا المولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية كافة شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

بدوره، هنّأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

ونوه، في بيان اليوم، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، مقدراً العلاقة الوثيقة بين الأزهر والمملكة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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