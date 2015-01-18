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مجلس الوزراء يعقد  جلسته عبر الاتصال المرئي  برئاسة خادم الحرمين

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين، من رئيس الجمهورية الجزائرية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك.

تطرق المجلس إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل (رؤية 2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الوزراء يعقد  جلسته عبر الاتصال المرئي  برئاسة خادم الحرمين
سبق

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين، من رئيس الجمهورية الجزائرية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك.

تطرق المجلس إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل (رؤية 2030).

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
03:20 PM

مجلس الوزراء يعقد  جلسته عبر الاتصال المرئي  برئاسة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأطلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين، من رئيس الجمهورية الجزائرية، وكذلك مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتوطيد مجالات التعاون المشترك.

تطرق المجلس إلى مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض؛ وما اشتمل عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات تناولت أهم التوجهات المستقبلية للقطاع، وملامح مستقبل المعادن في التنمية المستدامة للعالم، ودور المملكة في تطوير هذا القطاع، في ظل (رؤية 2030).

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142 مليون ..

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