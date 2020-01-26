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بعد 12 يومًا من افتتاحها.. حديقة أضم تتعرض للتخريب.. والبلدية تبرر

مواطنون يتساءلون عن غياب الرقابة لمرفق كلف ملايين الريالات

أكدت بلدية محافظة أضم أن مجهولين يقفون خلف تخريب الحديقة العامة بالمحافظة التي تم افتتاحها مؤخرًا، بالرغم من وجود موظفين من البلدية ذاتها، وعمال تابعين لها في الموقع ذاته، على حد قولها.

وقالت البلدية: ‏بعد اثني عشر يومًا فقط من افتتاح الحديقة العامة بأضم كُسرت بعض محتويات الحديقة. رجاء حافظوا على مقدرات الوطن؛ فقد بُنيت من أجلكم.

وتفصيلاً، قالت في رد على استفسار "سبق" حول غياب الرقابة: إشارة إلى استفساركم عما حصل بالحديقة العامة بأضم من تخريب لبعض عناصرها، وسؤالكم عن دور البلدية الرقابي، نوضح أن الحديقة مرفق عام، والتخريب للمرافق العامة سلوك غير حضاري، ولا مبرر لذلك إطلاقًا.

وأضافت: سيتم متابعة هذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها - بإذن الله -. علمًا بأنه يوجد موظفون من البلدية وعمال موجودون إلا أنه حصل تخريب رغم ذلك.

وأهابت بمرتادي الحديقة إلى أن يتم المحافظة عليها مؤكدة أنها بُنيت من أجلهم.

من جانبهم، تساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الرقابة لمرفق كلف الدولة ملايين الريالات، مستغربين من عدم تخصيص حراس أمن، يقومون بحماية الحديقة من العابثين، ويعملون على مدار الساعة للحفاظ عليها من الاعتداء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان من جراء ما تعرضت له بعض عناصر الحديقة من تكسير وتخريب، يتطلبان أن تقوم البلدية بدورها لضمان عدم تكرارهما.

وكانت بلدية أضم قد افتتحت حديقتها العامة بالمحافظة بحضور المحافظ قبل اثني عشر يومًا؛ إذ تمت صيانتها وتحديثها بالكامل، وإنشاء نافورة، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، قبل أن تتعرض للعبث والتخريب على أيدٍ مجهولة في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة.

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بعد 12 يومًا من افتتاحها.. حديقة أضم تتعرض للتخريب.. والبلدية تبرر
سبق

أكدت بلدية محافظة أضم أن مجهولين يقفون خلف تخريب الحديقة العامة بالمحافظة التي تم افتتاحها مؤخرًا، بالرغم من وجود موظفين من البلدية ذاتها، وعمال تابعين لها في الموقع ذاته، على حد قولها.

وقالت البلدية: ‏بعد اثني عشر يومًا فقط من افتتاح الحديقة العامة بأضم كُسرت بعض محتويات الحديقة. رجاء حافظوا على مقدرات الوطن؛ فقد بُنيت من أجلكم.

وتفصيلاً، قالت في رد على استفسار "سبق" حول غياب الرقابة: إشارة إلى استفساركم عما حصل بالحديقة العامة بأضم من تخريب لبعض عناصرها، وسؤالكم عن دور البلدية الرقابي، نوضح أن الحديقة مرفق عام، والتخريب للمرافق العامة سلوك غير حضاري، ولا مبرر لذلك إطلاقًا.

وأضافت: سيتم متابعة هذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها - بإذن الله -. علمًا بأنه يوجد موظفون من البلدية وعمال موجودون إلا أنه حصل تخريب رغم ذلك.

وأهابت بمرتادي الحديقة إلى أن يتم المحافظة عليها مؤكدة أنها بُنيت من أجلهم.

من جانبهم، تساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الرقابة لمرفق كلف الدولة ملايين الريالات، مستغربين من عدم تخصيص حراس أمن، يقومون بحماية الحديقة من العابثين، ويعملون على مدار الساعة للحفاظ عليها من الاعتداء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان من جراء ما تعرضت له بعض عناصر الحديقة من تكسير وتخريب، يتطلبان أن تقوم البلدية بدورها لضمان عدم تكرارهما.

وكانت بلدية أضم قد افتتحت حديقتها العامة بالمحافظة بحضور المحافظ قبل اثني عشر يومًا؛ إذ تمت صيانتها وتحديثها بالكامل، وإنشاء نافورة، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، قبل أن تتعرض للعبث والتخريب على أيدٍ مجهولة في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:28 PM

بعد 12 يومًا من افتتاحها.. حديقة أضم تتعرض للتخريب.. والبلدية تبرر

مواطنون يتساءلون عن غياب الرقابة لمرفق كلف ملايين الريالات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,236

أكدت بلدية محافظة أضم أن مجهولين يقفون خلف تخريب الحديقة العامة بالمحافظة التي تم افتتاحها مؤخرًا، بالرغم من وجود موظفين من البلدية ذاتها، وعمال تابعين لها في الموقع ذاته، على حد قولها.

وقالت البلدية: ‏بعد اثني عشر يومًا فقط من افتتاح الحديقة العامة بأضم كُسرت بعض محتويات الحديقة. رجاء حافظوا على مقدرات الوطن؛ فقد بُنيت من أجلكم.

وتفصيلاً، قالت في رد على استفسار "سبق" حول غياب الرقابة: إشارة إلى استفساركم عما حصل بالحديقة العامة بأضم من تخريب لبعض عناصرها، وسؤالكم عن دور البلدية الرقابي، نوضح أن الحديقة مرفق عام، والتخريب للمرافق العامة سلوك غير حضاري، ولا مبرر لذلك إطلاقًا.

وأضافت: سيتم متابعة هذه الظاهرة حتى يتم القضاء عليها - بإذن الله -. علمًا بأنه يوجد موظفون من البلدية وعمال موجودون إلا أنه حصل تخريب رغم ذلك.

وأهابت بمرتادي الحديقة إلى أن يتم المحافظة عليها مؤكدة أنها بُنيت من أجلهم.

من جانبهم، تساءل عدد من المواطنين عن أسباب غياب الرقابة لمرفق كلف الدولة ملايين الريالات، مستغربين من عدم تخصيص حراس أمن، يقومون بحماية الحديقة من العابثين، ويعملون على مدار الساعة للحفاظ عليها من الاعتداء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان من جراء ما تعرضت له بعض عناصر الحديقة من تكسير وتخريب، يتطلبان أن تقوم البلدية بدورها لضمان عدم تكرارهما.

وكانت بلدية أضم قد افتتحت حديقتها العامة بالمحافظة بحضور المحافظ قبل اثني عشر يومًا؛ إذ تمت صيانتها وتحديثها بالكامل، وإنشاء نافورة، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، قبل أن تتعرض للعبث والتخريب على أيدٍ مجهولة في ظل غياب الرقابة والمتابعة المستمرة.

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