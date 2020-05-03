صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

الرياض..ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-03 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 09:56 PM

الرياض..ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع منهم اتّخذ الكهوف والتصدعات الجبلية أوكارًا للاختباء.. اتخذت الإجراءات بحقهم





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.