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الرياض..ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع

منهم اتّخذ الكهوف والتصدعات الجبلية أوكارًا للاختباء.. اتخذت الإجراءات بحقهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة منطقة الرياض مخالفي أنظمة الإقامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض..ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:56 PM

الرياض..ضبط 1467 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود في عددٍ من المواقع

منهم اتّخذ الكهوف والتصدعات الجبلية أوكارًا للاختباء.. اتخذت الإجراءات بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,766

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها؛ فقد تم خلال الفترة من 12 / 8 / 1441 إلى 9 / 9 / 1441، ضبط (1467) مخالفاً من عدد من الجنسيات، وذلك في عددٍ من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكاراً للاختباء، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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