"موانئ": إطلاق خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

ضمن الخطط الرامية لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، إطلاق شركات (PIL) و(RCL) و(CUL) للشحن البحري؛ خدمة شحن ملاحية جديدة من الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك ضمن الخطط لإحداث نقلة نوعية في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز قوة ربط موانئ السعودية مع موانئ دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتتضمن الخدمة الجديدة التي تصل أهم الموانئ في وسط الصين وجنوبها بالخليج العربي؛ تقديم رحلات أسبوعية مباشرة ومنتظمة، حيث وصلت أولى رحلاتها بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، التي انطلقت من موانئ الصين إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ثم تعود مباشرة إلى ميناء نينغبو تشوشان الصيني كدلالة واضحة على أهمية الصادرات السعودية إلى أسواق الشرق الأقصى والتطور الملحوظ في إمكانات ميناء الملك عبدالعزيز.

وتهدف الهيئة العامة للموانئ، من خلال هذه الخطوة؛ إلى تعزيز الربط وتقليل المدة الزمنية للشحن بين موانئ السعودية والموانئ الصينية الرئيسة وموانئ المنطقة، بما يُسهم نحو دعم وتحفيز تصدير المنتجات الوطنية وتدفق الواردات بشكل مباشر، وزيادة التجارة البينية بين البلدين.

كما تسعى إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين المحليين والدوليين، مما يعزّز تنافسية خدمات الميناء ويزيد من فرص الاستثمار في الموانئ السعودية على ساحل الخليج العربي.

جديرٌ بالذكر أن هذه الخطوة النوعية تأتي استمراراً للمبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أطلقتها "موانئ" مع كبريات شركات الخطوط الملاحية العالمية ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030، ومواصلة لخدمات الشحن الملاحية التي عملت على إضافتها خلال الفترة الماضية، عبر دعم المنظومة اللوجستية السعودية، بمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.