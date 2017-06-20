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"الوليد" يهنئ "ابن نافل" برئاسة الهلال.. وللجماهير: مجموعكم يساوي الأندية

أرفق رسمًا بيانيًّا لعدد متابعي النصر والاتحاد والوحدة والشباب والأهلي على "تويتر"

هنأ الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، من خلال صفحته على "تويتر"، فهد بن نافل، بعد انتخابه رئيسًا لنادي الهلال لمدة أربعة أعوام.

وأضاف: "نهنئ جمهور الهلال والـ8 ملايين و600 ألف متابع بتويتر، والذي يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة"، وأرفق رسمًا بيانيًّا يوضح إحصائية لعدد متابعي كل من نادي النصر والاتحاد والوحدة والشباب والأهلي والهلال على "تويتر".

وكان فهد بن سعد بن نافل، قد فاز برئاسة نادي الهلال بعدما كسب أعلى عدد من الأصوات في الجمعية العمومية التي عُقدت بمقر النادي يوم الثلاثاء.

وتَنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى، وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألفًا، مقابل 612 صوتًا لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

ويخلف "ابن نافل"، الرئيس المكلف عبدالله الجربوع، الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوليد" يهنئ "ابن نافل" برئاسة الهلال.. وللجماهير: مجموعكم يساوي الأندية
سبق

هنأ الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، من خلال صفحته على "تويتر"، فهد بن نافل، بعد انتخابه رئيسًا لنادي الهلال لمدة أربعة أعوام.

وأضاف: "نهنئ جمهور الهلال والـ8 ملايين و600 ألف متابع بتويتر، والذي يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة"، وأرفق رسمًا بيانيًّا يوضح إحصائية لعدد متابعي كل من نادي النصر والاتحاد والوحدة والشباب والأهلي والهلال على "تويتر".

وكان فهد بن سعد بن نافل، قد فاز برئاسة نادي الهلال بعدما كسب أعلى عدد من الأصوات في الجمعية العمومية التي عُقدت بمقر النادي يوم الثلاثاء.

وتَنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى، وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألفًا، مقابل 612 صوتًا لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

ويخلف "ابن نافل"، الرئيس المكلف عبدالله الجربوع، الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
09:55 AM

"الوليد" يهنئ "ابن نافل" برئاسة الهلال.. وللجماهير: مجموعكم يساوي الأندية

أرفق رسمًا بيانيًّا لعدد متابعي النصر والاتحاد والوحدة والشباب والأهلي على "تويتر"

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قاسم الخبراني - الرياض
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هنأ الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، من خلال صفحته على "تويتر"، فهد بن نافل، بعد انتخابه رئيسًا لنادي الهلال لمدة أربعة أعوام.

وأضاف: "نهنئ جمهور الهلال والـ8 ملايين و600 ألف متابع بتويتر، والذي يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة"، وأرفق رسمًا بيانيًّا يوضح إحصائية لعدد متابعي كل من نادي النصر والاتحاد والوحدة والشباب والأهلي والهلال على "تويتر".

وكان فهد بن سعد بن نافل، قد فاز برئاسة نادي الهلال بعدما كسب أعلى عدد من الأصوات في الجمعية العمومية التي عُقدت بمقر النادي يوم الثلاثاء.

وتَنافس فهد بن نافل الذي يتولى المنصب للمرة الأولى، مع الشرفي موسى الموسى، وكسب التنافس بعدد أصوات بلغ أكثر من 15 ألفًا، مقابل 612 صوتًا لمنافسه الموسى، ليفوز بفترة رئاسية تمتد حتى عام 2023.

ويخلف "ابن نافل"، الرئيس المكلف عبدالله الجربوع، الذي تولى الرئاسة عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل نهاية الموسم الماضي.

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