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الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان"

باتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد "كورونا"

ذكرت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية أنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأضافت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج أضافت المصادر للصحيفة بأن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج السعودية".

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الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان"
سبق

ذكرت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية أنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأضافت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج أضافت المصادر للصحيفة بأن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج السعودية".

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:58 AM

الكويت تحدِّد لمواطنيها الشروط المطلوبة للراغبين بأداء "عمرة رمضان"

باتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر بوزارة الأوقاف الكويتية أنه على الكويتيين الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان اتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأضافت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.

وفيما يتعلق بمناسك الحج أضافت المصادر للصحيفة بأن "الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج السعودية".

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