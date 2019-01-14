شاركت فرقة فيفاء الشعبية، مساء أمس الاثنين، في مهرجان العسل الخامس، والمقام في محافظة العيدابي ببلغازي. وقدمت الفرقة عددًا من الأهازيج والألوان الشعبية، بدءًا بفن الطرح وانتقالًا للهصعة، وختامًا بالتكثيرة؛ وهي من أبرز الفنون المستخدمة بفيفاء في الأفراح والمناسبات السعيدة، ولاقت المشاركة تفاعل وإعجاب الجمهور الحاضر. تأتي مشاركة فرقة فيفاء في مهرجان العسل، للعام الثاني على التوالي، بدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الخامس بالعيدابي.

بين هصعة وتكثيرة.. تفاعل كبير مع "فيفاء الشعبية" بمهرجان العسل بالعيدابي عبدالرحمن السلماني سبق 2020-01-14 شاركت فرقة فيفاء الشعبية، مساء أمس الاثنين، في مهرجان العسل الخامس، والمقام في محافظة العيدابي ببلغازي.



وقدمت الفرقة عددًا من الأهازيج والألوان الشعبية، بدءًا بفن الطرح وانتقالًا للهصعة، وختامًا بالتكثيرة؛ وهي من أبرز الفنون المستخدمة بفيفاء في الأفراح والمناسبات السعيدة، ولاقت المشاركة تفاعل وإعجاب الجمهور الحاضر.



تأتي مشاركة فرقة فيفاء في مهرجان العسل، للعام الثاني على التوالي، بدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الخامس بالعيدابي.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 09:16 AM

بين هصعة وتكثيرة.. تفاعل كبير مع "فيفاء الشعبية" بمهرجان العسل بالعيدابي مشاركة للفرقة بدعوة من المنظمين رسمت الصورة بالأهازيج والألوان الشعبية





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شاركت فرقة فيفاء الشعبية، مساء أمس الاثنين، في مهرجان العسل الخامس، والمقام في محافظة العيدابي ببلغازي.



وقدمت الفرقة عددًا من الأهازيج والألوان الشعبية، بدءًا بفن الطرح وانتقالًا للهصعة، وختامًا بالتكثيرة؛ وهي من أبرز الفنون المستخدمة بفيفاء في الأفراح والمناسبات السعيدة، ولاقت المشاركة تفاعل وإعجاب الجمهور الحاضر.



تأتي مشاركة فرقة فيفاء في مهرجان العسل، للعام الثاني على التوالي، بدعوة من اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الخامس بالعيدابي.