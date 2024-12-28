"المهيدب": نأمل عدم العودة للإغلاق ونقترب من أرقام ما قبل الجائحة

نسير بخطى كبيرة لتحقيق هدف 100 مليون زائر

أكد طلال المهيدب نائب المدير العام لشركة الصرح للسياحة والسفر، أن السياحة السعودية قادمة بقوة ومن خلال الأرقام التي تكشف عن طفرة كبيرة في قطاع السياحة الداخلية من حيث الفعاليات والأنشطة والوجهات الداخلية التي تزخر بالمواسم وتدشين العديد من دور الإقامة العالمية والمنتجعات والفنادق بكل مناطق المملكة.

وثمن "المهيدب" جهود وزارة السياحة وهيئة السياحة في العمل المكثف لتطوير وتعزيز المرافق والخدمات السياحية والارتقاء بها وتعديل القوانين المحفزة للقطاع بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتوجيهات ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - التي تعزز الخطط الموضوعة لهذا القطاع بمشاركة جميع شركات الطيران للوصول إلى تحقيق هدف 100 مليون زيارة إلى ربوع المملكة عام 2030.

وتوقع "المهيدب" عدم العودة إلى مبدأ الاغلاقات وحظر التجول، حيث استطاعت المملكة وأجهزتها المختلفة إلى استيعاب المخاطر المتعددة جراء انتشار الفيروس وامتلكت قدرات هائلة للتعامل مع غيره من الموجات المتتالية من التحورات، ولكن هذا يرتبط بمدى التزامنا بالإجراءات الاحترازية من وضع الكمامة والتباعد وغيرها من النصائح المهمة للغاية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

من ناحيته أشار رامي السباعي رئيس القطاع التجاري بالشركة إلى ارتفاع عدد المقاعد بالرحلات الداخلية إلى 50% في عام 2021 من الأرقام المسجلة في عام 2019، وتوقع زيادة السعة المقعدية بالرحلات الدولية إلى 75% في عام 2022 ووصولها إلى ما كانت عليه قبل الجائحة في عام 2023 مما يدل على عودة النشاط السياحي والسفر إلى مستويات مرتفعة تقترب من عام 2019.

أُقيم حفل الاستقبال بأكبر صالة مبيعات في الشرق الأوسط، حيث تعد شركة الصرح للسياحة والسفر واحدة من كبريات وكالات السفر السعودية والعربية، وتأسست عام 1397هـ / 1977م، وحازت شركة الصرح على العديد من الجوائز المحلية والعالمية على امتداد 37 عاماً.

جاء ذلك على هامش تكريم أبرز 30 شركة طيران سعودية ودولية وإقليمية، والأفضل أداء في قطاع النقل والشحن الجوي العاملة في جميع أنحاء المملكة.