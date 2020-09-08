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المملكة ضمن الدول العشر الأولى في الاستفادة من البرامج التدريبية للملكية الفكرية

"المطوع": جائحة كورونا أدت إلى تسريع عملية التحول الرقمي على كل المستويات

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة "عن بُعد"؛ وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية، ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قِبَل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم، وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

وصرّحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية "بيان المطوع"، بأن جائحة كورونا أدت إلى تسريع عملية التحول الرقمي على كل المستويات؛ ومن أهمها التعليم والتدريب عن بُعد، وكانت أحد أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كانت عليه في الأعوام الخمس الماضية؛ حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

وأكدت حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بُعد؛ لزيادة الإقبال عليها في الأعوام القادمة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ للاطلاع على كل البرامج التدريبية القادمة.

يُذكر أنه في 2 أكتوبر 2019م وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على مجموعة من البرامج التدريبية والمشاريع الكبرى بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والجامعات في المملكة.

المملكة العربية السعودية

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المملكة ضمن الدول العشر الأولى في الاستفادة من البرامج التدريبية للملكية الفكرية
سبق

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة "عن بُعد"؛ وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية، ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قِبَل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم، وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

وصرّحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية "بيان المطوع"، بأن جائحة كورونا أدت إلى تسريع عملية التحول الرقمي على كل المستويات؛ ومن أهمها التعليم والتدريب عن بُعد، وكانت أحد أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كانت عليه في الأعوام الخمس الماضية؛ حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

وأكدت حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بُعد؛ لزيادة الإقبال عليها في الأعوام القادمة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ للاطلاع على كل البرامج التدريبية القادمة.

يُذكر أنه في 2 أكتوبر 2019م وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على مجموعة من البرامج التدريبية والمشاريع الكبرى بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والجامعات في المملكة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:40 PM

المملكة ضمن الدول العشر الأولى في الاستفادة من البرامج التدريبية للملكية الفكرية

"المطوع": جائحة كورونا أدت إلى تسريع عملية التحول الرقمي على كل المستويات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تقريرًا يفيد بتواجد المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة "عن بُعد"؛ وذلك من شهر يناير وحتى شهر أغسطس لعام 2020م.

وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية، ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قِبَل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام المنصرم، وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية.

وصرّحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية "بيان المطوع"، بأن جائحة كورونا أدت إلى تسريع عملية التحول الرقمي على كل المستويات؛ ومن أهمها التعليم والتدريب عن بُعد، وكانت أحد أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كانت عليه في الأعوام الخمس الماضية؛ حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020م حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

وأكدت حرص الأكاديمية على استمرار الدعم للدورات التدريبية عن بُعد؛ لزيادة الإقبال عليها في الأعوام القادمة، ودعا المهتمين لمتابعة حسابات وموقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ للاطلاع على كل البرامج التدريبية القادمة.

يُذكر أنه في 2 أكتوبر 2019م وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، على مجموعة من البرامج التدريبية والمشاريع الكبرى بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والجامعات في المملكة.

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