النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له

أكدت على تحويل الفروع لجمعيات خلال 5 سنوات

وافق مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على إنشاء فرع للجمعية في محافظة الطائف، وذلك بناءً على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية في المحافظة، حيث يحظى الفرع بموافقة ومباركة معالي محافظ الطائف الأستاذ/ سعد الميموني.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة الجمعية، تعيين عضو جمعية "إعلاميون" الدكتور علي الضميان مديراً للفرع، كما بدأت الأمانة العامة للجمعية في استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لانطلاق الفرع خلال الربع الأول من عام 2021.

من جهته، ثمن الدكتور علي الضميان، موافقة مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على فرع الجمعية بالطائف، وتعيينه مديراً للفرع، مؤكداً أن الطائف يزخر بالكوادر الإعلامية ولديها حراك إعلامي متميز جداً، ومشيراً إلى أن فرع الجمعية في الطائف سيكون إضافةً نوعية للإعلام بما تمتلكه الجمعية من خبرات عميقة وتجارب ثرية على مستوى منطقة الرياض خصوصاً ومناطق المملكة عموماً.

وبين د. الضميان أن جمعية "إعلاميون" تستهدف دعم الزملاء الإعلاميين في المناطق من خلال فروع الجمعية التي تعمل "إعلاميون" على أن تكون جمعيات شقيقه لها وذات استقلالية خلال أربع إلى خمس سنوات من إنشاء الفرع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له
سبق

وافق مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على إنشاء فرع للجمعية في محافظة الطائف، وذلك بناءً على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية في المحافظة، حيث يحظى الفرع بموافقة ومباركة معالي محافظ الطائف الأستاذ/ سعد الميموني.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة الجمعية، تعيين عضو جمعية "إعلاميون" الدكتور علي الضميان مديراً للفرع، كما بدأت الأمانة العامة للجمعية في استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لانطلاق الفرع خلال الربع الأول من عام 2021.

من جهته، ثمن الدكتور علي الضميان، موافقة مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على فرع الجمعية بالطائف، وتعيينه مديراً للفرع، مؤكداً أن الطائف يزخر بالكوادر الإعلامية ولديها حراك إعلامي متميز جداً، ومشيراً إلى أن فرع الجمعية في الطائف سيكون إضافةً نوعية للإعلام بما تمتلكه الجمعية من خبرات عميقة وتجارب ثرية على مستوى منطقة الرياض خصوصاً ومناطق المملكة عموماً.

وبين د. الضميان أن جمعية "إعلاميون" تستهدف دعم الزملاء الإعلاميين في المناطق من خلال فروع الجمعية التي تعمل "إعلاميون" على أن تكون جمعيات شقيقه لها وذات استقلالية خلال أربع إلى خمس سنوات من إنشاء الفرع.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
08:52 PM
اخر تعديل
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
10:46 PM

"إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له

أكدت على تحويل الفروع لجمعيات خلال 5 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,247

وافق مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على إنشاء فرع للجمعية في محافظة الطائف، وذلك بناءً على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية في المحافظة، حيث يحظى الفرع بموافقة ومباركة معالي محافظ الطائف الأستاذ/ سعد الميموني.

على صعيد متصل، قرر مجلس إدارة الجمعية، تعيين عضو جمعية "إعلاميون" الدكتور علي الضميان مديراً للفرع، كما بدأت الأمانة العامة للجمعية في استكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية لانطلاق الفرع خلال الربع الأول من عام 2021.

من جهته، ثمن الدكتور علي الضميان، موافقة مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" على فرع الجمعية بالطائف، وتعيينه مديراً للفرع، مؤكداً أن الطائف يزخر بالكوادر الإعلامية ولديها حراك إعلامي متميز جداً، ومشيراً إلى أن فرع الجمعية في الطائف سيكون إضافةً نوعية للإعلام بما تمتلكه الجمعية من خبرات عميقة وتجارب ثرية على مستوى منطقة الرياض خصوصاً ومناطق المملكة عموماً.

وبين د. الضميان أن جمعية "إعلاميون" تستهدف دعم الزملاء الإعلاميين في المناطق من خلال فروع الجمعية التي تعمل "إعلاميون" على أن تكون جمعيات شقيقه لها وذات استقلالية خلال أربع إلى خمس سنوات من إنشاء الفرع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,739
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,792

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة