"حساب المواطن" يكشف سبب رسالة "مصدر الدخل غير صحيح" ويوضح طريقة معالجتها

كشف مدير برنامج "حساب المواطن" المهندس علي راجحي؛ الطريقة المثلى لمعالجة ملاحظة "مصدر الدخل غير صحيح" التي وردت لعدد من المسجلين بالبرنامج.

وشدّد المهندس علي راجحي؛ في اتصال هاتفي مع "سبق"، على ضرورة كتابة المصدر الصحيح للدخل، لكيلا تظهر هذه الملاحظة عند عمليات التحقّق التي يقوم بها النظام.

وقال "الموظفون الذين تستقطع نسبة التقاعد من رواتبهم من المؤسسة العامة للتقاعد يعد مصدر دخلهم حكومياً، أما الموظفون الذين تستقطع نسبة التقاعد من رواتبهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيعد مصدر دخلهم قطاعاً خاصاً".

وبيّن أن سبب الرسالة أن بعض الموظفين يعملون في أجهزة حكومية، ولكن رواتبهم مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وهي التي تستقطع منهم نسبة التقاعد، وكانوا مسجلين مصدر الدخل قطاعاً حكومياً، لذلك يُفترض أن يقوموا بتغيير مصدر دخلهم في بوابة (حساب المواطن) إلى راتب من قطاع خاص".