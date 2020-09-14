النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

النظام الإيراني أقام دعوى أمام المحكمة

يتوقع أن يرفض محامون عن الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختصاص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالبت في دعوى رفعتها إيران لطلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأقامت إيران الدعوى أمام المحكمة، التي يطلق عليها كذلك اسم المحكمة العالمية، في عام 2018 وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة صداقة أبرمت قبل عقود، وفقاً لـ "رويترز".

وترى واشنطن أن الهدف الحقيقي من رفع إيران الدعوى هو الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، تعتبر إيران أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تنتهك معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.

وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استناداً للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسمياً منها، لكن هذه الخطوة لا تُنفذ بأثر رجعي ولا أثر لها على القضية المنظورة حالياً.


وستتناول جلسة المحكمة هذا الأسبوع في لاهاي المسائل الإجرائية المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

محكمة العدل الدولية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران
سبق

يتوقع أن يرفض محامون عن الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختصاص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالبت في دعوى رفعتها إيران لطلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأقامت إيران الدعوى أمام المحكمة، التي يطلق عليها كذلك اسم المحكمة العالمية، في عام 2018 وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة صداقة أبرمت قبل عقود، وفقاً لـ "رويترز".

وترى واشنطن أن الهدف الحقيقي من رفع إيران الدعوى هو الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، تعتبر إيران أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تنتهك معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.

وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استناداً للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسمياً منها، لكن هذه الخطوة لا تُنفذ بأثر رجعي ولا أثر لها على القضية المنظورة حالياً.


وستتناول جلسة المحكمة هذا الأسبوع في لاهاي المسائل الإجرائية المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
05:17 PM

واشنطن تعترض على اختصاص "العدل الدولية" في قضية عقوبات إيران

النظام الإيراني أقام دعوى أمام المحكمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
682

يتوقع أن يرفض محامون عن الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختصاص محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالبت في دعوى رفعتها إيران لطلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأقامت إيران الدعوى أمام المحكمة، التي يطلق عليها كذلك اسم المحكمة العالمية، في عام 2018 وطلبت منها أن تأمر واشنطن برفع العقوبات التي تفرضها عليها؛ لأنها تمثل انتهاكا لمعاهدة صداقة أبرمت قبل عقود، وفقاً لـ "رويترز".

وترى واشنطن أن الهدف الحقيقي من رفع إيران الدعوى هو الإبقاء على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، تعتبر إيران أن العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تنتهك معاهدة الصداقة الثنائية المبرمة عام 1955.

وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استناداً للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسمياً منها، لكن هذه الخطوة لا تُنفذ بأثر رجعي ولا أثر لها على القضية المنظورة حالياً.


وستتناول جلسة المحكمة هذا الأسبوع في لاهاي المسائل الإجرائية المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,918
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,609
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,556

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة