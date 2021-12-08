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"ابن سمار": الجولة الخليجية لولي العهد ستنعكس إيجابيًّا على مختلف المجالات

أكد أن التقدير والاحتفاء بزيارة ولي العهد دليل على متانة العلاقات بين الأشقاء

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، عن بالغ تقديره وإشادته بالجولة الخليجية التي يقوم بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بزيارة سلطنة عُمان، ثُم دولة الإمارات العربية المُتحدة، قبل زيارة قطر والبحرين والكويت؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال "ابن سمار": زيارة سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر خطوة موفقة ومُباركة، وتنم عن مدى قوة العلاقة المتينة بين دول المجلس والتنسيق المُشترك والحرص على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز التحالفات التي مِن شأنها تقوية وتمتين الصلات والروابط بين دول المجلس.

وأضاف: ستنعكس أصداء هذه الجولة إيجابياً على التعاون المُشترك في المجالات كافة، سواءً اقتصادياً أو سياسياً وعلى مختلف الأصعدة.

وأردف: ما شاهدناه من تقدير واحتفاء من قبل قادة وشعوب الدول التي زارها ولي العهد والتي سيزورها، برهان واضح على متانة هذه العلاقات التاريخية، ومؤشرًا قويًّا على أن هذه الدول كانت وستبقى مُحِبة لبعضها، ويجمعها رابط مُشترك هو الدين الإسلامي الحنيف، ثم قوة العلاقات والعُرف والعادات والتقاليد التي نشأت عليها دول المجلس، إضافة إلى الحُب والتقدير والاحترام المتبادل بين قادتها.

وسأل "ابن سمار"، الله تعالى، في الختام، أن يُتمم الزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد بخير ونجاح، وأن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي جميعها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن سمار": الجولة الخليجية لولي العهد ستنعكس إيجابيًّا على مختلف المجالات
سبق

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، عن بالغ تقديره وإشادته بالجولة الخليجية التي يقوم بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بزيارة سلطنة عُمان، ثُم دولة الإمارات العربية المُتحدة، قبل زيارة قطر والبحرين والكويت؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال "ابن سمار": زيارة سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر خطوة موفقة ومُباركة، وتنم عن مدى قوة العلاقة المتينة بين دول المجلس والتنسيق المُشترك والحرص على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز التحالفات التي مِن شأنها تقوية وتمتين الصلات والروابط بين دول المجلس.

وأضاف: ستنعكس أصداء هذه الجولة إيجابياً على التعاون المُشترك في المجالات كافة، سواءً اقتصادياً أو سياسياً وعلى مختلف الأصعدة.

وأردف: ما شاهدناه من تقدير واحتفاء من قبل قادة وشعوب الدول التي زارها ولي العهد والتي سيزورها، برهان واضح على متانة هذه العلاقات التاريخية، ومؤشرًا قويًّا على أن هذه الدول كانت وستبقى مُحِبة لبعضها، ويجمعها رابط مُشترك هو الدين الإسلامي الحنيف، ثم قوة العلاقات والعُرف والعادات والتقاليد التي نشأت عليها دول المجلس، إضافة إلى الحُب والتقدير والاحترام المتبادل بين قادتها.

وسأل "ابن سمار"، الله تعالى، في الختام، أن يُتمم الزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد بخير ونجاح، وأن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي جميعها.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
04:49 PM

"ابن سمار": الجولة الخليجية لولي العهد ستنعكس إيجابيًّا على مختلف المجالات

أكد أن التقدير والاحتفاء بزيارة ولي العهد دليل على متانة العلاقات بين الأشقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، عن بالغ تقديره وإشادته بالجولة الخليجية التي يقوم بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي بدأها بزيارة سلطنة عُمان، ثُم دولة الإمارات العربية المُتحدة، قبل زيارة قطر والبحرين والكويت؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقال "ابن سمار": زيارة سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر خطوة موفقة ومُباركة، وتنم عن مدى قوة العلاقة المتينة بين دول المجلس والتنسيق المُشترك والحرص على تبادل المصالح والمنافع وتعزيز التحالفات التي مِن شأنها تقوية وتمتين الصلات والروابط بين دول المجلس.

وأضاف: ستنعكس أصداء هذه الجولة إيجابياً على التعاون المُشترك في المجالات كافة، سواءً اقتصادياً أو سياسياً وعلى مختلف الأصعدة.

وأردف: ما شاهدناه من تقدير واحتفاء من قبل قادة وشعوب الدول التي زارها ولي العهد والتي سيزورها، برهان واضح على متانة هذه العلاقات التاريخية، ومؤشرًا قويًّا على أن هذه الدول كانت وستبقى مُحِبة لبعضها، ويجمعها رابط مُشترك هو الدين الإسلامي الحنيف، ثم قوة العلاقات والعُرف والعادات والتقاليد التي نشأت عليها دول المجلس، إضافة إلى الحُب والتقدير والاحترام المتبادل بين قادتها.

وسأل "ابن سمار"، الله تعالى، في الختام، أن يُتمم الزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد بخير ونجاح، وأن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي جميعها.

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