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"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"

احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.

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"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"
سبق

احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
09:02 PM

"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.

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