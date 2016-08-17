احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.
"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"
احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.
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"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-17
17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
09:02 PM
"الحارثي" يحتفي بزواج شقيقه "صقر"
احتفل مساء الأمس، سالم بن عقاب الحارثي بزواج شقيقه "صقر" بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والسعادة ورجال الأعمال والإعلام والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات ودعواتهم الخالصة بالتوفيق للعروسين.
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