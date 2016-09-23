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احتفاء باليوم الوطني.. "مسيرة للدراجات الهوائية" في الرياض وجدة والخُبر غدًا

تشهد مشاركة أكثر من 1500 مشارِك ومشارِكة يقطعون 11 كلم حاملين الأعلام

يحتفي الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع غدًا باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، من خلال مسيرة للدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار"، في ثلاث مدن رئيسة (الرياض، جدة والخُبر).

وستشهد المسيرة مشاركة أكثر من 1500 مشارِك ومشارِكة، سيقطعون مسافة طولها 11 كيلومترًا حاملين الأعلام معبِّرين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة، إلى جانب إقامة 3 سباقات للمحترفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة الفِرق الشعبية.

ويسعى اتحاد الدراجات من خلال هذه الفعالية إلى تعبير المشاركين عن الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة - أيدها الله -، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارستها من أجل الصحة.

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احتفاء باليوم الوطني.. "مسيرة للدراجات الهوائية" في الرياض وجدة والخُبر غدًا
سبق

يحتفي الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع غدًا باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، من خلال مسيرة للدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار"، في ثلاث مدن رئيسة (الرياض، جدة والخُبر).

وستشهد المسيرة مشاركة أكثر من 1500 مشارِك ومشارِكة، سيقطعون مسافة طولها 11 كيلومترًا حاملين الأعلام معبِّرين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة، إلى جانب إقامة 3 سباقات للمحترفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة الفِرق الشعبية.

ويسعى اتحاد الدراجات من خلال هذه الفعالية إلى تعبير المشاركين عن الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة - أيدها الله -، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارستها من أجل الصحة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:16 PM

احتفاء باليوم الوطني.. "مسيرة للدراجات الهوائية" في الرياض وجدة والخُبر غدًا

تشهد مشاركة أكثر من 1500 مشارِك ومشارِكة يقطعون 11 كلم حاملين الأعلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يحتفي الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع غدًا باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، من خلال مسيرة للدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار"، في ثلاث مدن رئيسة (الرياض، جدة والخُبر).

وستشهد المسيرة مشاركة أكثر من 1500 مشارِك ومشارِكة، سيقطعون مسافة طولها 11 كيلومترًا حاملين الأعلام معبِّرين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة، إلى جانب إقامة 3 سباقات للمحترفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة الفِرق الشعبية.

ويسعى اتحاد الدراجات من خلال هذه الفعالية إلى تعبير المشاركين عن الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة - أيدها الله -، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارستها من أجل الصحة.

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