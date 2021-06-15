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بمشاركة 86 موهوبًا.. انطلاق برنامج "موهبة 2021" بجامعة "المؤسس"

في 7 مسارات.. وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الصيفي "موهبة 2021" والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الموهبة والإبداع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وبمشاركة 86 طالبًا موهوبًا في 7 مسارات، ويستمر إلى ٢١ ذي القعدة 1442هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويشمل المحتوى العلمي لـ"موهبة 2021" هذا العام المسارات التالية: مسار الهندسة الكهربائية، ومسار الهندسة الميكانيكية، ومسار التشفير A، مسار التشفير B، ومسار العلوم الطبية، ومسار الفيزياء الحديثة، ومسار الكيمياء الحيوية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن برنامج موهبة الصيفي لهذا العام يقام حضوريًا وسط تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، وهو ثمرة التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، حيث يقدم البرنامج للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" الدكتور إقبال إسماعيل أن البرنامج يسعى أن يكون الطالب متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميع عمليات التعليم والتعلم، حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية بهدف تنمية قدرات الطلبة وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

وأضاف رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" أن البرنامج وخلال إقامته بالجامعة يتيح للطلاب المشاركين والبالغ عددهم 86 طالباً العديد من البرامج والأنشطة العلمية والمهارية التي ستسهم في تمنية قدراتهم وموهبتهم وتكسبهم المعرفة والتجربة العملية والمشاركة في مجموعات تقوم بعمل مشاريع وابتكارات علمية تعرض في الحفل الختامي للبرنامج.

برنامج موهبة الصيفي موهبة 2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 86 موهوبًا.. انطلاق برنامج "موهبة 2021" بجامعة "المؤسس"
سبق

انطلقت فعاليات برنامج موهبة الصيفي "موهبة 2021" والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الموهبة والإبداع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وبمشاركة 86 طالبًا موهوبًا في 7 مسارات، ويستمر إلى ٢١ ذي القعدة 1442هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويشمل المحتوى العلمي لـ"موهبة 2021" هذا العام المسارات التالية: مسار الهندسة الكهربائية، ومسار الهندسة الميكانيكية، ومسار التشفير A، مسار التشفير B، ومسار العلوم الطبية، ومسار الفيزياء الحديثة، ومسار الكيمياء الحيوية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن برنامج موهبة الصيفي لهذا العام يقام حضوريًا وسط تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، وهو ثمرة التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، حيث يقدم البرنامج للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" الدكتور إقبال إسماعيل أن البرنامج يسعى أن يكون الطالب متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميع عمليات التعليم والتعلم، حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية بهدف تنمية قدرات الطلبة وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

وأضاف رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" أن البرنامج وخلال إقامته بالجامعة يتيح للطلاب المشاركين والبالغ عددهم 86 طالباً العديد من البرامج والأنشطة العلمية والمهارية التي ستسهم في تمنية قدراتهم وموهبتهم وتكسبهم المعرفة والتجربة العملية والمشاركة في مجموعات تقوم بعمل مشاريع وابتكارات علمية تعرض في الحفل الختامي للبرنامج.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:20 PM

بمشاركة 86 موهوبًا.. انطلاق برنامج "موهبة 2021" بجامعة "المؤسس"

في 7 مسارات.. وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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انطلقت فعاليات برنامج موهبة الصيفي "موهبة 2021" والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الموهبة والإبداع بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وبمشاركة 86 طالبًا موهوبًا في 7 مسارات، ويستمر إلى ٢١ ذي القعدة 1442هـ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويشمل المحتوى العلمي لـ"موهبة 2021" هذا العام المسارات التالية: مسار الهندسة الكهربائية، ومسار الهندسة الميكانيكية، ومسار التشفير A، مسار التشفير B، ومسار العلوم الطبية، ومسار الفيزياء الحديثة، ومسار الكيمياء الحيوية.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن برنامج موهبة الصيفي لهذا العام يقام حضوريًا وسط تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، وهو ثمرة التعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع، حيث يقدم البرنامج للموهوبين والموهوبات معارف ومهارات وخبرات علمية وفكرية وشخصية متقدمة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ستنعكس على قدراته وتحدد مساره العلمي مستقبلًا.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" الدكتور إقبال إسماعيل أن البرنامج يسعى أن يكون الطالب متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميع عمليات التعليم والتعلم، حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية بهدف تنمية قدرات الطلبة وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.

وأضاف رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي "موهبة 2021" أن البرنامج وخلال إقامته بالجامعة يتيح للطلاب المشاركين والبالغ عددهم 86 طالباً العديد من البرامج والأنشطة العلمية والمهارية التي ستسهم في تمنية قدراتهم وموهبتهم وتكسبهم المعرفة والتجربة العملية والمشاركة في مجموعات تقوم بعمل مشاريع وابتكارات علمية تعرض في الحفل الختامي للبرنامج.

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